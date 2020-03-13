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СМИ: Концерн MAN может перенести производство грузовиков в Польшу

  • 13.03.2020, 14:46
СМИ: Концерн MAN может перенести производство грузовиков в Польшу

MAN, базирующийся в Мюнхене, уже девять лет принадлежит концерну Volkswagen.

Немецкий производитель грузовых автомобилей MAN готовится к массовым увольнениям, - сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt (перевод - polskieradio.pl). Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Как сообщается, увольнение грозит 6 тыс. человек с 36 тыс. рабочих мест. Именно такие цифры совет директоров концерна представил совету рабочих.

Концерн рассматривает, в частности, закрытие заводов в Штайре, Австрия.

На запрос Handelslatt концерн MAN подтвердил информацию о сокращении рабочих мест, однако не назвал никаких конкретных цифр.

Как сообщает издание, производство малых и средних грузовиков может быть перенесено из Австрии в Германию и Польшу. План реструктуризации MAN - это реакция совета директоров компании на продолжающиеся экономический спад.

MAN, базирующийся в Мюнхене, уже девять лет принадлежит концерну Volkswagen.


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