На Россию обрушилось нефтяное цунами 10 14.03.2020, 12:55

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Все больше стран ОПЕК+ раскручивают вентили добычи.

Дурной пример заразителен, или, все же, единственный способ выжить – играть по правилам ведущих игроков? Пожалуй, все же именно по второму правилу сейчас заиграли страны ОПЕК+, которые после недолго раздумья, на фоне обвала цен на нефть, решили раскрутить вентили своей нефтедобычи, пишет издание sprotyv.info.

Так, после того как намедни Нигерия заявила о выходе из сделки по сокращению добычи и повышению оной, Ирак заявил о небывалых скидках на свое “черное золото”, а Объединенные Арабские Эмираты о готовности повышать добычу.

В частности, Государственный нефтяной экспортер Ирака (SOMO) объявил скидки на свою нефть сорта Basrah Light в размере $5 за баррель для стран Азии, $4 для Европы и $2,5-3 за баррель для США.

Кроме того, компания намерена увеличить отгрузку нефти из южного порта Басра и по трубопроводу через Турцию с 3,44 до 3,6-3,7 млн баррелей в сутки.

Что же до Объединенных Арабских Эмиратов, то Государственная нефтяная компания ADNOC объявила о намерении до конца марта увеличить добычу с 3,05 до 4 млн баррелей в сутки. Причем это не предел, ведь после мартовского роста добычи данный процесс продолжится, пока суточные объемы выкачки нефти не достигнут 5 млн баррелей.

На фоне таких заявлений не удивительным будет увидеть в ближайшее время, дни, а возможно и часы, очередной штопор “черного золота”. И кто знает, возможно, мы еще не видели настоящего нефтяного цунами, которое обвалит цены на нефть как в 1985 году, когда СССР лишился последнего источника дохода. Дежавю? Наблюдаем!