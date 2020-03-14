Правитель Туркменистана посоветовал защищаться от коронавируса дымом гармалы 14.03.2020, 13:13

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ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА

Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству провести «разъяснительную работу» среди населения

Президент Туркменистна Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства рекомендовал гражданам защищаться от коронавируса старинным народным средством - дымом гармалы, сообщило в пятницу местное телевидение, передает ria.ru.

Туркмены широко используют окуривание дымом гармалы, согласно поверьям, он защищает от болезней.

Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов.

Правитель отметил, что в настоящее время традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. Туркменский правитель подчеркнул особое значение данной народной традиции, по его мнению, эти меры должны сопровождаться массовой разъяснительной работой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.