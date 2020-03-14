Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ 15 14.03.2020, 14:22

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Поправки «обнуляют» президентские сроки главы Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ выложен на официальном портале Правовой информации.

Теперь его должен проверить Конституционный суд, после чего поправки должны быть выставлены на общероссийское голосование.

Текст поправок предусматривает, помимо прочего, перераспределение баланса властей в стране, возможность увольнения судей Конституционного и Верховного судов и “обнуление” президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это позволит каждому из них избраться еще на два срока, если они будут участвовать в выборах и выиграют в них.

Законопроект был одобрен Госдумой без единого голоса против. В Совете Федерации против проголосовал один депутат. Позже его одобрили все региональные парламенты страны, в них случаи голосования против поправок были единичными.

Основные поправки

Президенту запрещено иностранное гражданство. Президент не может занимать эту должность более двух сроков (без оговорки "подряд").

Чиновникам всех уровней запрещено гражданство либо вид на жительство иностранных государств.

Конституция имеет приоритет над международными договорами.

Госдума утверждает кандидатуры премьер-министра и несиловых министров, а не просто высказывает свое согласие. Совет Федерации получает похожие полномочия в отношении министров и глав ведомств силового блока – президент будет назначать их после "консультаций".

Право президента распустить Госдуму в случае, если депутаты трижды не утвердят более трети представленных министров.

Президент может сменить главу кабинета министров без смены правительства.

Положения о Госсовете, полномочия которого определены очень широко. Они все еще не ясны: статус Госсовета определяется федеральным законом.

Дополнительное президентское право вето при подписании законопроектов. Законопроект по-прежнему подлежит подписанию президентом, если он повторно одобрен двумя третями голосов Федерального собрания. Однако добавлена возможность рассмотрения такого законопроекта Конституционным судом: если КС признает законопроект конституционным, президент подписывает его в трехдневный срок, если нет – возвращает в Госдуму.

Назначение судей Верховного суда и Конституционного суда Совфедом по представлению президента. Меняется количество судей КС – их будет 11 вместо 19. Полномочия судей ВС и КС прекращаются по предоставлению президента "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи", а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Назначение местных прокуроров федеральной властью.

Минимальный размер оплаты труда не меньше МРОТ, обязательная индексация пенсий.

Дополнительные изменения

2 марта был внесен еще ряд поправок – они были сформулированы рабочими группами.

Экс-президент неприкосновенен, лишиться неприкосновенности он может только по процедуре, схожей с процедурой импичмента. Экс-президент может стать пожизненным сенатором. Пожизненными сенаторами также "могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Государственным языком является русский — язык "государствообразующего народа". Брак – это "союз мужчины и женщины", а дети – "важнейший приоритет государственной политики России".

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Государство обязано чтить "память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды". Государство обязано "оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".