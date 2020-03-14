Минздрав: У пяти студентов БГУ тест на коронавирус дал положительные результаты» 39 14.03.2020, 14:43

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Фото: TASS

Проводится уточняющая диагностика.

На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые три уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика, говорится в сообщении Минздрава, передает onliner.by.

— Отметим, что состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести.

Касательно ситуации в Белгосуниверситете в ведомстве говорят следующее:

— После проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19. Эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок. Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19. К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и в результате стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов.

Ситуация осложнилась тем, что часть контактов первого уровня проживают в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях. Мероприятия по выявлению каждого студента, который имеет риск быть инфицированным COVID-19, сегодня будут завершены. Принимаемые медицинскими службами меры — традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости — будь то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус.

На 14 марта в учреждения здравоохранения Беларуси для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть студентов будет отпущена.

— Минздрав еще раз просит граждан спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации. Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адреса пребывания и т. д. приведут к нежелательным последствиям. Мы призываем четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы. Эпидситуация в стране в настоящее время и мы уверены, что наши совместные усилия позволят нам добиться положительного эффекта.