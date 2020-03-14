Какой совет Назарбаев дал Путину? 14.03.2020, 15:25

3,496

ФОТО: ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ

Истинные причины встречи правителей в официальное коммюнике не вошли.

Падение цен на нефть и неурядицы в семье. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на минувшей неделе посетил Москву и встретился Владимиром Путиным. Официально лидеры обсудили интеграцию на постсоветском пространстве, в том числе успехи ЕАЭС. Однако собеседники «Белсата» уверены, истинные причины визита в официальное коммюнике не вошли.

Несколько протокольных снимков и общие заявления о перспективах ЕАЭС. Визит Назарбаева в Москву и встреча с Путиным сразу после его выступления в Госдуме, оставили много вопросов.

Уалихан Кайсаров, экс-сенатор парламента Казахстана, прокомментировал:

«Два варианта – либо [обсуждалась] передача власти от Токаева дочери Назарбаева, Дариге. Либо второй вариант, то что Путину нужно было получить совет у человека, который уже успешно провел операцию по тому, чтобы пожизненно сохранить за собой власть».

Вероятность перехода власти от действующего президента Токаева к дочери Назарбаева обсуждают давно, и многие уже не верят в этот сценарий. Однако экс-сенатор Уалихан Кайсаров придерживается другого мнения:

«Скорее всего какие-то опасения возникли по поводу Токаева. В любом случае, у него стиль управления не «назарбаевский». Токаев пытается делать реверансы в сторону общественности. Возможно, у Назарбаева появился страх перед Токаевым, что он может получить всенародную поддержку, и тогда ему уже будет не страшен ни Назарбаев, ни Дарига, ни клан, который его поддерживает».

Видео со свадьбы дочери Назарбаева со вторым мужем Кайратом Шарипбаевым в социальных сетях распространил оппозиционный политик Мухтар Аблязов. Личное видео членов семьи первого президента Казахстана появилось на фоне ареста двух элитных домов и квартиры в Лондоне, общей стоимостью более $ 100 млн.

Недвижимость принадлежит дочери и внуку Назарбаева. И теперь им придется в суде Великобритании доказывать, что дома куплены на законно заработанные средства.

Журналист Виктор Ковтуновский комментирует ситуацию:

«Неформально клан Назарбаевых большой и обладает очень серьезными материальными ресурсами. Но дело в том, что в такой стране как Казахстан материальное благополучие целиком зависит от того, насколько владельцы близки к власти. Вот эта ситуация может, что называется, «подтаивать» в период двоевластия».

Кризис, с которым столкнулся Казахстан из-за глобального падения цен на нефть, ударяет по всем в стране. И, может быть, даже сильнее всего – по действующим элитам, говорят собеседники «Просвета».

Политолог Димаш Альжанов считает:

«Если цена на нефть падает – это влияет на все: на экономику, на покупательную способность, на внутренние коррупционные схемы в том числе, поскольку отрасли, зависящие от потоков или распределения государственных средств через тендеры, также начинают сужаться».

Низкие цены на нефть означают не только то, что бюджет недополучит запланированные доходы. Неисполнение коррупционных обязательств может привести к напряжению внутри элит и в обществе.

«Подобные кризисы хороши тем, что ставят вопрос перед обществом, насколько эта модель жизнеспособна. И насколько общество и элиты готовы дальше взаимодействовать именно в таком формате с правящим классом, не пора ли эти вещи пересмотреть», – считает Димаш Альжанов.

По мнению политолога Газиза Абишева, экономика и политизация общественных настроений в Казахстане неразрывно связаны. Эксперт также объясняет, при каких ценах на нефть бюджет страны начнет трещать по швам:

«Средняя себестоимость, как сказал министр энергетики, добычи барреля нефти на разных месторождениях колеблется от $10 до 60, но в среднем это $ 27. Бюджет Казахстана сводится при цене на нефть в $ 55 за баррель. Поэтому по грубым подсчетам, если цена упавшая до $ 35 закрепится как средняя по году, то бюджет может потерять несколько миллиардов долларов».

С одной стороны, все понимают, что местное правительство не несет ответственности ни за коронавирус, ни за срыв нефтяной сделки России со странами ОПЕК. Однако при сохранении негативных тенденций властям в Нур-Султане придется идти на непопулярные шаги.

«Нужно по-любому предпринимать одно из трех действий: либо сокращать бюджет, либо снижать курс валюты, либо тратить резервы. Не делать ничего из этих трех инструментов в условиях того, что главный экспортный продукт существенно подешевел – невозможно. Делать что-либо из перечисленного, а тем более в комбинации – это больно», – уверен Газиз Абишев.

И уже в новых условиях снижения доходов населения первому президенту, который остается на политической сцене Казахстана, придется объяснять, почему у британского Национального агентства по борьбе с преступностью возникли вопросы к недвижимости, которая принадлежит его дочери Дариге Назарбаевой и внуку Нурали Алиеву. А также реагировать на публичные обвинения в коррупции со стороны еще одного внука Айсултана Назарбаева, который месяц назад попросил политическое убежище в Великобритании.