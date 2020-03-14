Посольство Латвии в Минске до середины апреля прекращает прием посетителей 14.03.2020, 15:45

Плановый очный прием посетителей вестись не будет.

Посольство Латвии в Минске и генеральное консульство этой страны в Витебске с 16 марта по 14 апреля не будут вести прием посетителей из-за вспышки коронавируса COVID-2019, следует из заявления латвийского МИД, пишет tut.by.

«Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в Латвии и ограничивающие пандемию коронавируса мероприятия в зарубежных странах, латвийские дипломатические и консульские представительства с 16 марта до 14 апреля будут продолжать обеспечивать консульскую помощь в чрезвычайных ситуациях, — сообщило внешнеполитическое ведомство. — Плановый очный прием посетителей вестись не будет. Заявки на получение виз будут приниматься только в бюро, оказывающих внешние услуги, кроме случаев, связанных с интересами государства или гуманитарными причинами. Заявки на получение вида на жительство в Латвии приниматься не будут».

«Эти изменения вводятся с целью соблюдать меры предосторожности и по возможности не допускать распространения инфекции. Также и в дальнейшем будет обеспечиваться непрерывность работы представительств и возможность связываться с представительствами по телефону, почте или электронной почте», — подчеркивает МИД Латвии.

Прекратило выдачу виз посольство Чехии в Минске. «С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС. Остановлено рассмотрение заявлений на шенгенские визы, по которым еще не было принято решение. Консульский сбор не возвращается», — сообщило посольство.