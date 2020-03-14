Как белорусов проверяют на границе 8 14.03.2020, 16:24

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Слова о том, что все в порядке — не более, чем громкие заявления.

Минчанин написал Telegram-каналу "Баста!" о том, как организована проверка для белорусов, которые возвращаются домой из-за границы:

- Сегодня ночью вернулся из Словакии на автомобиле. На въезде на территорию Беларуси на погранпереходе Домачево у меня спросили, не был ли я в Италии. Я сказал, что нет - поверили на слово. При паспортном контроле и проверке автомобиля спросили как я себя чувствую, нет ли простудных заболеваний и высокой температуры. Ответил, что градусника у меня нет, чтобы ее измерить. Пограничник сказал, что я бы почувствовал, если бы была высокая. Температуру никто не измерял, обследование не проводили и нас без вопросов впустили в страну.

Мы чувствуем себя нормально, но по приезду в Минск решили сдать анализы. Позвонили на Крапоткина, где у нас уточнили откуда мы приехали и сказали, что добровольно их не примут, только через "скорую". Порекомендовали обратиться в поликлинику по месту жительства.

Это, в свою очередь, известные заведения, но мы все таки дозвонились до районной. Услышав вопрос, перенаправили нас обратно на Крапоткина.

Я, собственно, и предполагал, что круг замкнется.

Из этой ситуации делаю вывод, что у нас далеко не все под контролем, как уверяют Минздрав и власти. Слова о том, что все в порядке - не более, чем громкие заявления.