Польша получит €7,4 миллиардов из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом 11 14.03.2020, 19:55

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Это наибольшая сумма.

Из фонда Европейского союза в 37 млрд евро в поддержку борьбы с коронавирусом Польша получит наибольшую сумму - 7,4 млрд евро, - следует из документов Европейской комиссии. Дело в том, что средства будут поступать из фондов политики сплочения, а Польша является крупнейшим бенефициаром региональной политики Европейского союза, пишет «Польское радио».

Значительные суммы средств также будут направлены в Испанию - 4,1 млрд евро, в Италию - 2,3 млрд евро, в Венгрию - 5,6 млрд евро и в Румынию - 3 млрд евро.

В ближайшее время Польша получит 1,1 млрд евро, а когда она потратит эти средства, то получит доступ к оставшейся сумме. Такая же процедура ожидает и другие государства-члены ЕС.

Европейская комиссия опасается, что коронавирус сильно ударит по экономике ЕС. В пятницу, 13 марта, генеральный директор департамента по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии Маартен Верви сообщил, что в этом году Евросоюз и еврозону, скорее всего, ожидает рецессия из-за коронавируса.

Ожидается, что предложение о создании фонда в 37,3 млрд евро будет принято Советом ЕС и Европейским парламентом в ближайшее время.