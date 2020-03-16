РосСМИ: Россия планирует закрыть границу с Беларусью 16.03.2020, 8:03

Это может произойти уже на этой неделе.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью». Официального подтверждения у этой информации нет.

Ведущий объяснил это необходимостью сдержать распространение коронавируса в России. По его словам, в этих же целях Россия уже прекратила железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Откуда эта информация — Дмитрий Киселев не пояснил. Официального документа, который бы ограничивал перемещения между Беларусью и Россией, сейчас нет.