Как выглядят дача Лукашенко и скандальные санатории в Сочи 23 16.03.2020, 8:09

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Возле дачи Лукашенко в Сочи

Фото: Станислав Коршунов

Администрация города не признавала право собственности Беларуси на коттеджи.

Tut.by показывает белорусские участки в РФ, где нашлось место и резиденции Лукашенко у моря, и новому белорусскому комплексу отдыха.

Коротко

В 2009 году Россия и Беларусь обменялись земельными участками. Россия передала Беларуси участки в Сочи на 24 га в собственность и 13 в аренду. Беларусь — 16 га в собственность страны.

Российские участки в Беларуси все эти годы пустуют — всего их четыре.

На одном из участков в парке Дружбы народов планировали построить русский центр науки и культуры с российским финансированием, но до сих пор ничего не сделано. Остальные участки тоже пустые.

Россия выделила в собственность Беларуси участки с санаториями, которыми владеет управделами Лукашенко. Так, в Сочи, на участке санатория «Беларусь», Лукашенко построил новую резиденцию. А в Красной Поляне — новый комплекс отдыха.

А это законно? Да, участок может уйти в собственность другого государства без конкурса и бесплатно по решению президента. Но обычно в таких случаях страны взаимно обмениваются участками.

Соглашение о взаимной передаче земель между Беларусью и Россией было подписано в 2009 году, а в 2013 — ратифицировано. Участки передавались странами в собственность, «учитывая дружественные отношения».

Красная Поляна. «Курорт для белорусов мирового уровня», построенный со скандалами

Россия передала Беларуси в собственность пять участков, суммарно площадью 24 га. Все они находятся в поселке городского типа — Красной Поляне. Это примерно в 40 километрах от Сочи. Из них четыре представляют собой одну крупную площадку, где расположен комплекс отдыха «Беларусь». Он состоит из трех корпусов, коттеджей, парка и спортплощадки. Комплекс принадлежит управделами Лукашенко. Его построили в 2007 году, а к Олимпиаде-2014 возвели еще несколько объектов.

В 2013 году Лукашенко благодарил Путина за передачу этих земель и возможность создания курорта мирового уровня для белорусов.

В Красной Поляне, как раньше сообщало «Радыё Свабода», Лукашенко отдыхает и катается на лыжах. В комплексе, как выяснили журналисты, есть специально оборудованный номер, который всегда готов к приезду Лукашенко.

Фото со спутника. Красным выделены белорусские участки в Красной Поляне под комплекс отдыха «Беларусь». Скриншот «Яндекс.Карты»

Комплекс отдыха «Беларусь» в Красной Поляне. bsut.by

Чуть ниже по карте рядом с комплексом есть Фруктовый сад. Согласно Росреестру, здесь запланировано проектирование и строительство туристического комплекса на 200 мест. Вот так он выглядел в 2017 году. Здесь ничего не построили, а просто обустроили парк.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Красная Поляна за время строительства белорусского комплекса отдыха обросла скандалами. Напомним, в 2016 году между управделами Лукашенко и властями Сочи шли судебные тяжбы. Администрация города не признавала право собственности Беларуси на коттеджи, построенные на участках, которые были переданы по соглашению о передаче земель. Но в итоге белорусская сторона выиграла суд.

А до этого белорусы три года судились с подрядчиком, который возводил по заказу управделами Лукашенко объекты в Красной Поляне. В итоге суд постановил выплатить российскому подрядчику компенсацию почти в 1,2 млн долларов.

Кроме того, во время строительства новых объектов в Красной Поляне к Олимпиаде-2014 директора санатория «Беларусь», его зама и руководителя сочинской стройкомпании осудили за хищение средств.

Но вернемся к последнему кусочку земли, переданному в собственность белорусской стороне.

Чуть выше в горах есть еще один свободный участок на 9,7 га. В Росреестре эта земля проходит с пометкой «База отдыха», здесь просто лес в горах.

Так этот участок выглядит на российской кадастровой карте. Скриншот pkk5.rosreestr.ru

Такая перспектива открывалась на этот участок в 2017 году. Судя по фотографиям со спутника, ничего не изменилось.

А где в Красной Поляне Лукашенко встречался с Путиным?

Почти в трех километрах от «Беларуси» в Красной Поляне есть резиденция (а точнее, еще один комплекс отдыха) «Лаура», где среди прочего расположен дом приемов официальных делегаций. Там президент России проводит свои встречи. Например, в феврале 2020 года Лукашенко и Путин проводили деловые переговоры и играли в хоккей именно там.

Фото: kremlin.ru

Фото: ru.wikipedia.org

Кроме собственности, есть аренда участков с резиденцией Лукашенко в Сочи. А сколько это стоит?

Также по соглашению Россия передала Беларуси в аренду на 49 лет два участка — в Сочи и поселке Майский, где находятся белорусские санатории.

В Сочи на участке 15 га расположен старый санаторий «Беларусь». Он был основан еще в 1927 году. На этом участке у прибережной зоны также находится Сочинская резиденция Лукашенко, где он часто проводит свой отпуск.

По сведениям публичной кадастровой карты Росреестра, площадь дачи 3,8 тысячи «квадратов». Резиденцию Лукашенко сдали в эксплуатацию в 2017 году. Росреестр назвал этот объект «Мини-гостиница для VIP персон». Вокруг нее на карте отмечены пара недостроенных зданий, гостевой дом, ротонда и КПП.

Участок под санаторий «Беларусь» в Сочи выделен желтым. Чуть севернее, через забор, расположена резиденция Путина «Бочаров ручей». Скриншот pkk5.rosreestr.ru

Скриншот pkk5.rosreestr.ru

Дачу Лукашенко также строили со скандалом. До подписания соглашения о передаче земель в 2009 году на территории санатория «Беларусь» в Сочи постоянно проживало около 40 семей. Жилье имело статус квартир, которые люди арендовали по соцнайму, то есть бессрочно. После подписания соглашения было решено переселить людей, их жилье на берегу признали аварийным и предоставили другое, тоже в Сочи. Правда, таким положением дел оказались недовольны Любовь и Валентина Голубевы. Экспертиза признала предоставленные им взамен комнаты «непригодными к постоянному проживанию». Ремонта женщины добились только через суд. Журналисты «Новой газеты» подсчитали, что квартиру, которую Голубевым предоставили взамен, купили по завышенной цене.

Дача в Сочи, где отдыхает Лукашенко. Фото 2013 года. Автор: Станислав Коршунов, TUT.BY

Второй участок, который выделили нашей стране в аренду, на 22,5 га находится в курортном поселке Майский на расстоянии около 90 км от сочинского комплекса. Здесь работает санаторий «Белая Русь», и он также в собственности управделами Лукашенко. Никаких событий, связанных с этой территорией, мы не нашли. Вероятно, его передали, закрепив таким образом формальность, чтобы и участок и собственность этого участка находились у одного юрлица.

Скриншот pkk5.rosreestr.ru

Фото: otpusk.by

По 5-й статье Соглашения ежегодная арендная плата за эти две территории составляет 0,3% кадастровой стоимости участка.

По Росреестру кадастровая стоимость участка, где находится санаторий «Беларусь» в Сочи, — 1,4 миллиарда российских рублей. Значит, Беларусь платит в год за аренду этой земли 4,2 миллиона рублей (в белорусских рублях это 133 тысячи рублей). Кадастровая стоимость участка в Майском, где находится санаторий «Белая Русь» — 424 миллиона российских рублей. Выходит, эту территорию Беларусь арендует за 1,2 миллиона рублей в год (в белорусских рублях это 37 тысяч рублей).

Скриншот pkk5.rosreestr.ru

С кем еще Беларусь менялась участками?

Беларусь выделила на своей территории многим странам участки в аренду, безвозмездное пользование и собственность под посольства. Кроме этого, Беларусь договаривалась с Китаем о взаимной передаче земель под строительство диппредставительств. Соглашения между государствами об обмене недвижимостью для размещения диппредставительств было подписано и с Венесуэлой. 25 га на берегу Дубровского водохранилища перешли в собственность Катара для размещения там резиденции.

Так, указ № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» прямо закрепляет, что участки могут предоставляться без аукциона по решению Лукашенко «в иных случаях». Обычно передача земель построена на принципе взаимности, когда страны передают друг другу участки с одинаковыми целями.