Официально: Россия закрывает границу с Беларусью 79 16.03.2020, 9:28

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(обновлено) Передвижение людей будет ограничено.

Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — cказал премьер-министр РФ.

Накануне о такой возможности заявил телеведущий канала «Россия» Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Он сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью».