Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия 20 16.03.2020, 12:05

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Иван Крупко

Им стал председатель Минского райисполкома.

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Иван Крупко родился в 1974 году в деревне Бурлевичи Кореличского района Гродненской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт в 1998 году и Академию управления в 2007-м.

Трудовую деятельность начал в 1998 году, был главным зоотехником колхоза "Рассвет" в Несвижском районе. С 2003 года перешел в Несвижский райисполком, где поначалу занимал должность начальника отдела по организации производства и переработке продукции управления сельского хозяйства и продовольствия, а с 2006 года - первого заместителя начальника управления, начальника отдела. В 2010 году руководил этим управлением, был первым заместителем председателя Несвижского райисполкома. В 2010-2018 годах возглавлял этот райисполком.

До назначения министром работал председателем Минского райисполкома.