Обменные пункты в Казахстане перестали продавать валюту 4 16.03.2020, 13:05

2,944

Фото: nur.kz

Курс доллара в Казахстане подскочил на 15%: тенге рухнул до исторического минимума.

Казахстан, похоже, погружается в полноценный валютный кризис на фоне обвала цен на нефть и финансовых рынков.

Как сообщает ТАСС, частные обменные пункты в Нур-Султане и Алма-Ате в понедельник перестали покупать и продавать доллары на фоне девальвации тенге до исторического минимума.

С 15 марта курс казахской валюты к доллару рухнул на 15% - с 379 до 435 тенге за доллар.

Согласно данным сайта kurs.kz, объединяющем информацию по обменным пунктам в разных городах страны, на понедельник лишь по одному обменнику в столице Казахстана и Алма-Ате предлагают американскую валюту для продажи и покупки. При этом курс покупки составляет 415 тенге, продажи - 435 тенге за доллар США.

Курс доллара утром в понедельник в обменниках существенно вырос. Американскую валюту продавали по 413-435 тенге за доллар. При этом официальный курс Национального банка Казахстана в этот день составил 405,46 тенге за доллар. В то же время 13 марта официальный курс составил 399,24 тенге за доллар. Курс в обменниках 13 марта установился в пределах 407-409 тенге за доллар.

На казахстанской фондовой бирже KASE 16 марта не было заключено ни одной сделки по американской валюте до 11:00 (8:00 по Минску). «KASE информирует о том, что по состоянию на 11:00 сделок по инструменту USDKZT_TOM заключено не было», - говорится в сообщении на сайте биржи.