Дмитрий Бондаренко: Белорусская армия должна арестовать главного преступника и ввести карантин в стране 4 16.03.2020, 14:37

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Фото: GlobalLookPress

Лукашенко = коронавирус.

Об этом сайту Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя слова Лукашенко о коронавирусе.

- Безусловно, над подобными заявлениями должна работать судебная экспертиза и я уверен, что такой момент настанет. Действия белорусского диктатора просто преступны. Он обвиняет во всех грехах СМИ и просто не в состоянии посмотреть правде в глаза.

Почти 400 умерших от коронавируса за последние сутки в Италии, сотня умерших в Испании — для него не является никакой опасностью. Во всем виноваты журналисты. Каждый день нахождения на посту этого персонажа смертельно опасен для граждан Беларуси.

- Правительства соседних с Беларусью стран вводят беспрецедентные карантинные меры. Даже Россия закрывает границу с Беларусью. Почему сегодня даже действия РФ против коронавируса кажутся более адекватными, чем действия Лукашенко?

- Россия огромная страна и ей намного труднее ввести карантин, чем другим странам. Но, видимо, там есть более ответственные люди в правительстве, которые поняли, что из-за бездеятельности властей в Беларуси уже возник новый очаг эпидемии коронавируса.

Вы правильно сказали, что это именно правительства соседних стран ввели беспрецедентные меры, а не журналисты. В бредовом сознании Лукашенко все иначе.

Поэтому выход из этой ситуации я вижу только один: белорусская армия должна арестовать главного преступника и ввести карантин в стране.

По-моему, преступная неадекватность Лукашенко сейчас очевидна уже всем. Каким бы радикальным не казалось мое предложение, я не исключаю возможности того, что это может произойти. В силовых структурах Беларуси есть ответственные люди.

Негативные прогнозы говорят о том, что в мире могут заболеть сотни тысяч человек в ближайший месяц. Cистемы здравоохранения как отдельных стран, так и ВОЗ, хотят минимизировать потери в этот период. Есть надежда, что будут разработаны лекарство или вакцина. Государства и частные фирмы выделяют на это огромные средства. Главная задача — затормозить рост развития пандемии, а значит — спасти тысячи и тысячи жизней людей.

- Как в этой ситуации должна себя вести белорусская оппозиция и независимые медиа?

- Первым делом я бы предложил не обращать внимания на эту группу подтанцовки Лукашенко, которая передвигается по Беларуси и участвует в дурацком проекте под названием «праймериз». Они сегодня опасны не менее, чем Лукашенко.

Также мы видим, как заткнулись «шестерки», которые заявляли о том, что Лукашенко являлся «чего-то там гарантом». В отдельных медиа, в соответствии с указаниями «темников» властей, рассказывается о «гениальности белорусского Минздрава и его передовых методах», о том, что «статистика смертности в Италии неправильная, а в Китае она правильная». Нет, умереть может каждый — и айтишник, и чиновник, и рабочий, и комбайнер, и журналист.

- Что делать гражданам Беларуси сегодня, когда карантин в стране не вводится?

- Белорусы должны спасать свои семьи, спасать свои жизни, не пускать детей в школы, в университеты, детские сады. Нужно максимально, понимая реальную ситуацию, прикрываться различными справками, брать отпуска за свой счет. Думаю, что работодатели, (а многие белорусы сегодня работают в частном бизнесе) отнесутся к их действиям с пониманием. Уже идет самоорганизация общества. Знаю, что тысячи родителей уже не пустили своих детей в школы и другие учебные заведения. Я приветствую обращение белорусских блогеров, которые призвали к немедленному введению карантина.

Растет солидарность среди белорусов, люди осознали, что для Беларуси «коронавирус = Лукашенко». Ситуация в нашей стране опасна еще и тем, что население до сих пор находится под воздействием последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Иммунитет у многих ослаблен.

Из конкретных мер я бы предложил, чтобы белорусы массово звонили во все государственные учреждения с требованием карантина. Причем — не важно, какое это будет министерство, не обязательно, чтобы это был Минздрав. Нужны тысячи и десятки тысяч обращений, чтобы тупая система почувствовала обратную связь.

Думаю, что чиновники также понимают, что они не спасутся в случае эпидемии. Мы все видим, что в мире огромное количество vip-персон и представителей их семей заразились коронавирусом.