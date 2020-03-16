В США предложили раздать всем гражданам по $1000 из-за коронавируса 16.03.2020, 23:22

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Митт Ромни

Фото: Alex Wong / Getty Images

C таким предложением выступил сенатор Республиканской партии США Митт Ромни.

Всем взрослым гражданам США стоит раздать по 1000 долларов ради возмещения убытков от эпидемии коронавируса. С таким предложением выступил сенатор Республиканской партии США Митт Ромни, сообщает lenta.ru со ссылкой на CNN.

Эту меру Ромни предложил для того, чтобы «помочь семьям и работникам с их насущными делами и увеличить потребительские траты в экономике страны». Он напомнил, что Конгресс США прибегал к подобным мерам во время рецессии в 2001 и 2008 годах.

Сенатор также предложил выдавать гранты предприятиям малого бизнеса, пострадавшим от эпидемии, и облегчить финансовое положение студентов.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 7044, общее число случаев заражения составило 179 тысяч, из них выздоровело 77,9 тысячи человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.