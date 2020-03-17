Эммануэль Макрон: Мы на войне 17.03.2020, 8:41

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: LEFIGARO.FR

Франции приняла чрезвычайные меры для борьбы с коронавирусом.

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Франции Эмманeэль Макрон выступил с новым телевизионным обращением к нации, в котором объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии Covid-19. Президент также призвал французов не паниковать,проявить солидарность и ответственность. По данным минздрава на вечер 16 марта, число заразившихся новым вирусом во Франции выросло до 6 633 человек, умерло с начала эпидемии уже 148 человек, сообщает RFI.

«Никогда еще Франция не предпринимала такие меры в мирное время», — произнес глава государства. Но тем не менее, видя, насколько французы не соблюдают советы медиков, власти решили ужесточить ограничения.

Прежде всего, Эммануэль Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, не уточнив, на какой срок. Ранее днем премьер-министр Франции Эдуар Филипп провел консультации с главами политических партий и парламентских групп и предложил назначить второй тур выборов на 21 июня вместо следующего воскресенья, 22 марта. В своей речи Эммануэль Макрон поблагодарил всех, кто принял участие в организации первого тура, а также тех французов, кто проголосовал на участках. «В прошлый четверг консенсус политиков и ученых поддержали проведение первого тура выборов», — произнес президент в ответ на звучавшую в СМИ критику. Но в нынешней ситуации перенос выборов неизбежен.

Обращение президента Макрона к французам от 16 марта

«В прошлый четверг я уже обращался к вам», — напомнил президент свое ранее принятое решение закрыть школы и высшие учебные заведения. Однако в минувшие выходные французы не соблюдали рекомендаций медиков и массово выходили на улицы и в парки.

«Вы не только не бережете себя, вы не бережете ваших близких», — укоризненно отметил Макрон. Он напомнил об отчаянных призывах медиков, работающих на пределе сил в переполненных больницах: «если вы хотите нам помочь, вам нужно оставаться дома и ограничить контакты» с другими людьми.

Поэтому в качестве вынужденной меры и «после консультаций с экспертами» президент объявил о новых ограничительных мерах, которые вступят в силу с 12 часов вторника, 17 марта, и продлятся, «как минимум», 15 дней.

Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещениях: «вам придется ограничить встречи с друзьями и родственниками», сказал Макрон.

Перемещения будут ограничены до «строго необходимых», коими президент назвал только поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно. При этом глава государства обещал, что на улицах городов будет проводиться контроль. «Любое нарушение будет краться», пообещал Макрон.

Правда, он не уточнил, о каком контроле и каких санкциях идет речь, объяснив, что в ближайшие часы правительство выпустит декрет с подробностями новых запретов и санкций. Позже МВД объявило о мобилизации 100 000 полицейских и жандармов для проверки обоснованности перемещений граждан, а также о штрафе 38 евро за нарушение карантинных ограничений.

Кроме этого, президент Франции объявил, что с полудня вторника, 17 марта, сроком на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.

Снова выразив благодарность медикам за их самоотверженную работу, президент объявил о ряде конкретных мер поддержки. Он сообщил, что во вторник и среду все терапевты и медсестры частной практики получат специальные защитные маски (они будут доставлены во все аптеки страны). Власти также обеспечат медицинским работникам, борющимся с эпидемией, номера в гостиницах для отдыха и услуги такси для перемещений. «Государство оплатит» эти меры, — заявил Макрон.

Глава государства сообщил о привлечении армии к борьбе с эпидемией. В Эльзасе в ближайшие дни будет развернут полевой госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом (в восточном регионе Франции — наряду с парижским регионом — эпидемиологическая ситуация особо тяжелая). Военные также обеспечат транспортировку пациентов из переполненных больниц наиболее пострадавших районов в клиники других регионов.

Объявлены и меры поддержки предприятий: Макрон пообещал, что власти не допустят ни одного банкротства. Для бизнеса будет приостановлена выплата налогов и социальных взносов, оплата аренды помещений, счетов за электричество, газ и воду. Планируется заморозить выплату процентов по кредитам предприятий. Государство создаст фонд размером 300 млрд евро, который станет гарантом по банковским кредитам предпринимателей.

Наконец, Эммануэль Макрон объявил о том, что проведение всех предпринимаемых правительством реформ приостанавливается, включая пенсионную реформу. Правительство отныне займется только кризисной ситуацией.

«Это беспрецедентные меры, — сказал глава государства, — Но мы на войне, санитарной войне. Враг невидим (…) Но мы его победим».

Статистика эпидемии во Франции на вечер 16 марта

В понедельник вечером французский минздрав сообщил новые данные о развитии эпидемии. Число заразившихся коронавирусом выросло до 6 633 человек (рост на 1 210 заболевших за сутки). С начала эпидемии во Франции зарегистрировано уже 148 летальных исходов болезни (за последние сутки умер еще 21 пациент).

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом сейчас зафиксировано в парижском регионе Иль-де-Франс (1 762) и на востоке страны (1 543).