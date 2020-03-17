Транспортный коллапс на белорусских границах продолжается: очереди выросли 7 17.03.2020, 8:59

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Появились новые данные с погранпереходов.

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза становится все более напряженной — очереди большегрузных автомобилей растут, сообщают naviny.by.

По данным Государственного пограничного комитета на восемь утра, в очередях на выезд в три страны ЕС скопилось две тысячи фур.

Больше всего их находится на литовском направлении — более 1020:

«Каменный Лог» — более 700;

«Привалка» — более 320.

Огромное количество грузовиков «отдыхает» на выезде в Польшу — более 880:

«Козловичи» — более 550;

«Брузги» — более 250;

«Берестовица» — более 80.

На выезде в Латвию ситуация менее критична — более 80:

«Григоровщина» — более 50;

«Урбаны» — более 30.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.