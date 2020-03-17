Два сокрушительных удара по российской экономике 2 17.03.2020, 9:52

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Случайность или справедливость?

В рамках стратегии по восстановлению России в статусе мировой державы после распада Советского Союза Путин, воспользовавшись отказом администрации Обамы от стратегии применения военной силы на Ближнем Востоке и тем, что мировая конъюнктура складывается в пользу России, частично оккупировал Грузию, а на фоне украинского кризиса аннексировал Крым — часть украинской территории. После этих кризисов США и страны ЕС стали применять экономические санкции в отношении России, а в результате постоянного расширения охвата и границ санкций Россия столкнулась с серьезными трудностями. Турция, хотя и не признает ни аннексии Крыма, ни легитимности сепаратистских групп на востоке Украины, стала одной из трех-пяти стран, не присоединившихся к санкциям ЕС и США в отношении России, пишет турецкое издание Yeni Şafak (перевод — inosmi.ru).

По мнению некоторых экспертов, Россия даже после распада СССР оставалась одной из важнейших стран региона. У этой ее силы есть два источника. Один из них — природный газ и нефть. А второй — продажа оружия. Кроме этого, держать российскую экономику на ногах больше нечем. Поэтому регулярное снижение цен на нефть Россия воспринимает как атаку на себя. А цель Запада и ОПЕК — разрушить авторитет Путина внутри страны и настроить российский народ против него, поскольку при отсутствии внутренней угрозы сокрушить его власть не представляется возможным.

Коронавирус и нефтяные войны

Постепенно расширяющаяся география распространения эпидемии коронавируса по всему миру и быстрое увеличение числа случаев заболевания вирусом оказывает крайне негативное влияние на финансовые рынки. Когда на вызванные «короной» пертурбации наслоился эффект падения цен на нефть, на рынках, по выражению некоторых экспертов, наступил «черный понедельник». Утром в понедельник 9 марта 2020 года мировые финансовые рынки открылись самым резким падением цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Стоимость нефти марки Brent опустилась с 45 до 31 доллара за баррель. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), желая предотвратить падение цен на нефть, вызванное сокращением спроса на топливо под влиянием эпидемии коронавируса, предложила пойти на сокращение суточной нефтедобычи на 1,5 миллиона баррелей. Предполагалось, что страны-члены ОПЕК сократят добычу на миллион баррелей, а страны вне ОПЕК во главе с Россией — на 500 тысяч баррелей. Но Россия не согласилась с этим требованием. После этого Саудовская Аравия, пожелав преподать России урок, резко снизила цену экспортируемой нефти и наряду с этим дала сигнал о возможном увеличении добычи. Этот выпад положил конец продолжавшемуся с 2016 года сотрудничеству между Саудовской Аравией и Россией в целях содействия друг другу для стабилизации цен на нефть, а также повлек за собой 30%-ное падение цен на нефть на мировых рынках. Разногласия, возникшие между Саудовской Аравией и Россией относительно сокращения нефтедобычи, или нефтяные войны в сочетании с гигантскими экономическими волнами, созданными коронавирусом, поставили рынки под угрозу обвала.

Вне всякого сомнения, в результате стремительного падения цен на нефть Россия, которая и так испытывает трудности из-за санкций, столкнулась с серьезными экономическими проблемами. В то время как эпидемия коронавируса угрожает всему миру, путинская Россия тоже пережила серьезное потрясение. Но вторым крупным потрясением для России стало уничтожения турецкими ударными БПЛА восьми «Панцирей» в Идлибе. Заявление России «наши системы противовоздушной обороны в Идлибе не пострадали» было встречено с удивлением в оборонно-промышленных кругах. Возник вопрос: почему, несмотря на неоднократно публиковавшиеся изображения пораженных систем противовоздушной обороны с самых разных ракурсов и миллионы просмотров этих видео по всему миру, Россия отрицает это?

Ответ очевиден: чтобы это не оказало негативного влияния на «продажи оружия» — второй крупнейший источник дохода, благодаря которому российская экономика остается на ногах. Ведь совершенно ясно, что, если турецкие БПЛА так легко поражают «Панцири», то это может подорвать доверие сначала к российским системам противовоздушной обороны, а затем и ко всему российскому вооружению. В Идлибе охотник попался на мушку ударных БПЛА, которые больше всего недооценивались. Эти негативные эпизоды могут пошатнуть российский экспорт оружия, который предполагается обеспечить на уровне 25 миллиардов долларов в год. Эта ситуация подразумевает новое, мощное негативное влияние на российскую экономику, переживающую потрясение из-за нынешних цен на нефть. А может быть, возникнут и другие проблемы. Страны, приобретающие оружие у России, очевидно, будут обращаться к другим вооружениям и, следовательно, другим странам.

Является ли коронавирус биологическим оружием? Или же это естественное явление? Пока мы этого не знаем. Предпочесть мясника XXI века Асада Турции, убивать вместе с убийцей Асадом невинное гражданское население, не щадя женщин и детей, с использованием конвенционального и химического оружия — это выбор России. Но Путин с момента начала оккупации Сирии получает удар за ударом из-за ошибочных альянсов, которые создает на Ближнем Востоке. Эти события могут стать началом конца для России.

У бога нет кнута, но есть божья справедливость.