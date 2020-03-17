Дроздовские уже вывозят деньги из страны 23 17.03.2020, 11:33

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Спасаем себя сами.

В редакцию Charter97.org пришло письмо от читателя, который представился «Яська з-пад Шклова». Публикуем его с небольшими сокращениями:

«Луканомика в последнее время все больше ассоциируется с рыбой-паразитом, которая в силу обстоятельств оторвалась от тела реликтовой акулы и отчаянно мечется по просторам океана в надежде присосаться к новому донору. Но проблема в том, что в условиях мирового кризиса каждый за себя, и брать на прокорм довесок с 9,5 миллионами инфантильного населения, терпящего полоумного диктатора 26-й год, желающих нет.

Отойдя от лирического вступления - мы сами должны исправить ошибку 1994-го года, если хотим сохраниться как суверенное государство, а в свете пандемии и чудачеств диктатора, речь идет даже о физическом выживании.

Дуализм прост: группировка, засевшая в Дроздах, собирается пересидеть кризис за счет народца, для них плюс-минус тысяча, две умерших - вообще не вопрос. Если что, они готовы вести счет до последнего беларуса, потом заселят азиатов.

Сейчас в мире спрос на простые и понятные вещи - еда, предметы выживания, наличка. Все, кому за 40, должны помнить судьбу вкладов в советском Сбербанке, когда сумма, за которую можно было приобрести квартиру, за считанные месяцы превращалась в ничто. Да и что далеко ходить, вспомним трехкратную девальвацию 2011 года. Сейчас ситуация намного драматичней, складывается эффект от нескольких факторов, каждый из которых может в любой момент обрушить паразитарную экономику. Дроздовские стали не только вынимать награбленное из банков, но и вывозить из страны, свидетельство чему – постоянные вояжи в арабские страны.

Так что спасаем вклады, переводим их в валюту и храним наличкой, если не хотим потерять все. Запасаемся простыми и необходимыми вещами, нам нужно выиграть первый раунд - переждать пандемию. Потом разберемся с дроздовской шоблой, но это уже будет другая история.

Читатель Charter97.org Яська з-пад Шклова»