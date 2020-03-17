Фотофакт: В Минске опустело метро 10 17.03.2020, 12:09

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Белорусы сами вводят карантин, не дождавшись его от властей.

В Минском метро заметно опустело. Даже в часы пик пассажиров не как «кильки в банке».

Как написал читатель Naviny.by Дмитрий, ехавший сегодня на работу в районе девяти часов утра (этот маршрут он проделывает ежедневно по будням), «такого пустого состава я, наверное, в это время никогда не видел».

Не исключено, что минчане прислушались ко многим рекомендациям по поводу коронавируса COVID-19 и, по возможности, избегают мест, где много людей.

Напомним, в Беларуси не предпринимаются никакие меры карантинного характера. белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

В это же время страны-соседки Беларуси ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. Даже РФ закрывает границу с нашей страной.