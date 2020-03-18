Лучшие театры и филармонии запустили онлайн трансляцию представлений 18.03.2020, 14:37

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Теперь можно посмотреть мировую оперу у себя на диване.

В крупных городах Европы и США закрыты общественные учреждения, в том числе музеи, театры и филармонии. Если у вас не сложилась поездка с насыщенной культурной программой, или хотелось понять, что такого прекрасного в операх, или давно был план начать лучше разбираться в классике – вот отличный шанс, ведь сейчас многие оперные, филармонии и театры выложили свои лучшие представления онлайн, пишет 34travel.me.

Венская опера

Начиная с 15 марта Венская опера будет ежедневно бесплатно показывать онлайн записи своих предыдущих представлений. Онлайн-программа будет максимально соответствовать запланированному на март расписанию спектаклей. Стримы начинаются на staatsoperlive.com (на платформе надо будет зарегистрироваться) в пять или семь вечера (CET) и после этого доступны еще 24 часа. В ближайшей программе – «Три сестры», «Тоска», «Фальстаф», «Валькирии» и другие. Расписание представлений можно посмотреть на сайте оперы.

Метрополитен-опера

Метрополитен-опера с 16 марта запустила Nightly Met Opera Streams – бесплатную серию стримов представлений Live in HD. Все трансляции будут начинаться в 19.30 (EDT) и останутся доступны еще 20 часов. Среди ближайших – «Травиата», «Богема», «Трубадур» и «Евгений Онегин». Расписание можно найти на сайте оперы, стрим открывается с главной страницы.

Большой театр

Большой театр по воскресеньям делает трансляции своих балетов в кинотеатры всего мира, в этом сезоне таких трансляций будет семь (четыре в прямой трансляции и три в записи). Спектакли, идущие в прямой трансляции, можно смотреть на канале Большого театра. 29 марта будут показывать «Ромео и Джульету» (в записи), а 19 апреля – «Драгоценности» на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского (прямая трансляция).

Берлинская филармония

Как и многие другие театры, филармония тоже закрыта как здание, но не закрыта для своих слушателей. До 31 марта можно получить бесплатный доступ на месяц ко всем архивным концертам по промокоду BERLINPHIL (надо зарегистрироваться). Концерты отсортированы по композитору или дирижеру, эпохе (от барокко до модернизма) или жанру (от соло-концерта до симфонии).

Берлинская опера

Берлинская опера также открыла доступ к видеозаписям представлений. Доступ к видео дня открывается в 12.00 и остается открытым 24 часа. Ближайшие – «Тристан и Изольда», «Кармен», «Медея».

Баварская опера

Баварская опера закрыта до 19 апреля. Записи спектаклей доступны в течение двух недель с момента размещения. Три новые постановки доступны в онлайн-режиме: «Снежная Королева» Ханса Абрахамсена, «Юдифь» Белы Бартока в постановке Кэти Митчелл и мировая премьера Марины Абрамович «7 смертей Марии Каллас». Проверить онлайн-расписание и посмотреть записи можно на сайте оперы.

Мариинский театр

Еще один театр, чьи представления можно посмотреть онлайн не выходя из дома. Ближайшие концерты – Творческая мастерская молодых хореографов 17 марта и «Семь концертов для арфы с оркестром» 22 марта.

Филармония им. Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге

Онлайн-трансляции доступны на сайте филармонии. Ближайший концерт будет 25 марта – Прокофьев и Шостакович в исполнении Академического оркестра Филармонии. Раз в неделю Филармония транслирует лучшие концерты в своем Youtube-канале. В антракте – интервью с музыкантами или лекция музыковеда.

Театры

На culture.ru много классических советских спектаклей, на onlineteatr.ru – каждый день прямые трансляции из некоторых московских театров (за плату), на Яндексе – прямые трансляции, остаются доступными еще сутки (ближайший – балет «Дон Кихот» 26 марта), в Мобильном художественном театре – все спектакли бесплатны до 23 марта.