Коронавирус: впервые за день умерло более 1000 человек 2 19.03.2020, 10:07

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Примерно половина из них — итальянцы.

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты: количество подтвержденных инфицирований растет, как и число умерших. По состоянию на утро 19 марта во всем мире обнаружено почти 220 тысяч заражений, количество погибших приблизилось к 9 тысячам. Впервые в течение дня от последствий коронавируса умерло более тысячи человек, причем примерно половина жертв — итальянцы, пишет onliner.by.

Португалия объявила чрезвычайное положение

В полночь в Португалии вступил в силу режим чрезвычайного положения, который продлится 15 дней. В правительстве назвали пандемию COVID-19 «настоящей войной» и вызовом как экономике страны, так и в целом образу жизни граждан.

В Португалии подтверждено 642 случая коронавируса, два человека погибли.

Во Франции за сутки выписали 4 тысячи штрафов

Вчера французские полицейские выписали более четырех тысяч штрафов за несоблюдение гражданами режима самоизоляции. С 70 тысячами граждан провели профилактические беседы. В правительстве подчеркнули, что цель всех этих мер — не наказание и штрафы, а защита французов.

Граждане Франции при себе должны иметь письменный документ, в котором указываются причины их передвижения и цель. Все только в бумажном виде, никаких телефонов, потому что «речь не идет про облегчение жизни французов, которые хотят выйти на улицу».

Во Франции подтверждено 9134 случая COVID-19, погибли 244 человека.

Авиакомпании почти не летают

В Ryanair заявили, что к 24 марта компания отменит практически все рейсы — стабильное авиасообщение сохранится только между Великобританией и Ирландией. Также в авиакомпании отметили, что готовы оказать помощь в перемещении людей при чрезвычайных обстоятельствах.

Всего во всем мире 18 марта было отменено более 12 тысяч рейсов.

Италия

В этой стране остается наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Смертность приближается к 10% от количества выявленных случаев COVID-19. Средний возраст погибших составляет 80 лет, из них 70% — мужчины. Обычно у таких людей присутствуют сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет, проблемы с сердцем.

Согласно отчету итальянского правительства, в среднем человек умирает от COVID-19 в течение восьми дней после появления первых признаков болезни.