«ВОЗ объявила пандемию, но для Беларуси это не имеет значения» 25 19.03.2020, 12:47

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архивное фото minsknews.by

Диктатор подвергает сомнению решения лучших медиков мира.

Сегодня Лукашенко провел совещание по теме эпидемии коронавируса, сообщает БелТА.

На доклад во Дворец Независимости приехали глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

"К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения", - сказал Лукашенко.

Также диктатор выступил против карантинных мер, принятых странами-соседками Беларуси, которые закрыли свои границы: "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности", - сказал он.

Напомним, что пандемия коронавируса в мире набирает обороты: количество подтвержденных инфицирований растет, как и число умерших. По состоянию на утро 19 марта во всем мире обнаружено почти 220 тысяч заражений, количество погибших приблизилось к 9 тысячам. Впервые в течение дня от последствий коронавируса умерло более тысячи человек, причем примерно половина жертв — итальянцы.