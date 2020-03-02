Ученые нашли первый внеземной белок 5 2.03.2020, 12:16

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Его нашли в метеорите.

Команда ученых из Гарвардского университета (США) заявила, что впервые обнаружила в метеорите белок, который можно назвать внеземным, пишет «Популярная механика».

При помощи масс-спектрометрии ученые проанализировали химический состав метеорита Acfer 08с из Алжира, упавшего на Землю 30 лет назад. В результате они обнаружили в нем глицин — аминокислоту, связанную с такими химическими элементами, как железо и литий. Результаты моделирования показали, что глицин не был изолированной молекулой, а являлся частью белка, который ученые назвали гемолитином. Хотя структурно он похож на земные белки, в нем присутствует дейтерий — изотоп водорода.

Соотношение дейтерия и обычного водорода характерно для долгопериодических комет. Потенциальный белок мог сформироваться примерно 4,6 миллиарда лет назад в протопланетном диске, окружающем Солнце. Тем не менее, ученые отметили, что существует вероятность небелковой природы гемолитина. Так или иначе, он относится к полимерам — широкому классу молекул, куда также входят белки. Теперь ученые продолжат исследования, которые должны будут подтвердить их выводы.