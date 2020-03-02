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Латвия — лидер ЕС по расходам на оборону

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  • 2.03.2020, 17:59
Латвия — лидер ЕС по расходам на оборону

2,1% ВВП этой балтийской страны идет на армию.

Латвия тратит на оборону 2,1% ВВП страны на оборону, свидетельствуют данные Eurostat. Это самый высокий процент ВВП, выделяемого на оборону среди стран ЕС, пишет "Новая газета Балтия".

На втором месте оказались Эстония и Греция — страны выделяют по 2% ВВП на нужды обороны. Литва расходует на оборону 1,7% ВВП.

В 2018 году расходы 27 стран-участниц ЕС на оборону составили 162 миллиарда евро, что составляет 2,6% всех расходов, или 1,2% ВВП.


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