Албанию и Северную Македонию вскоре могут принять в ЕС 2 2.03.2020, 18:57

Фото: PAP/EPA

В начале мая состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС и стран Западных Балкан.

Албания и Северная Македония добились прогресса, в том числе в области верховенства права — сообщила в своем отчете Европейская комиссия, поддерживая рекомендацию относительно начала переговоров о присоединении этих стран к ЕС, передает polskieradio.pl.

Пресс-секретарь ЕК Ана Пизонеро подчеркнула, что благодаря измененной методологии оценки прогресса в Албании и Северной Македонии государства-члены ЕС примут положительное решение о начале переговоров с ними о вступлении этих государств в ЕС.

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС в апреле 2018 года. В 2019 году, несмотря на рекомендации ЕС, страны ЕС не решились на такой шаг.

В марте министры ЕС по европейским делам могут дать зеленый свет, чтобы начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС.

В начале мая в столице Хорватии состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС и стран Западных Балкан.