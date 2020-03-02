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Албанию и Северную Македонию вскоре могут принять в ЕС

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  • 2.03.2020, 18:57
Албанию и Северную Македонию вскоре могут принять в ЕС
Фото: PAP/EPA

В начале мая состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС и стран Западных Балкан.

Албания и Северная Македония добились прогресса, в том числе в области верховенства права — сообщила в своем отчете Европейская комиссия, поддерживая рекомендацию относительно начала переговоров о присоединении этих стран к ЕС, передает polskieradio.pl.

Пресс-секретарь ЕК Ана Пизонеро подчеркнула, что благодаря измененной методологии оценки прогресса в Албании и Северной Македонии государства-члены ЕС примут положительное решение о начале переговоров с ними о вступлении этих государств в ЕС.

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС в апреле 2018 года. В 2019 году, несмотря на рекомендации ЕС, страны ЕС не решились на такой шаг.

В марте министры ЕС по европейским делам могут дать зеленый свет, чтобы начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС.

В начале мая в столице Хорватии состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС и стран Западных Балкан.


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