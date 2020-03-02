закрыть
2 марта 2020, понедельник, 22:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

The Times: Путинские шпионы - герои мира, который является фантазией

1
  • 2.03.2020, 21:23
  • 1,942
The Times: Путинские шпионы - герои мира, который является фантазией
иллюстрационное Фото

Шпионский мир, изображенный в «Щите и мече», в который горячо поверил молодой Путин, был фантазией.

"(...) Новой главой российской шпионской саги стало известие о том, что один из мужчин, обвиняемых в попытке отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году, впоследствии стал третьим секретарем российской миссии во Всемирной торговой организации в Швейцарии, как утверждает сайт расследований Bellingcat. Если один из шпионов подразделения 29155, подразделения ГРУ, действительно работал под дипломатическим прикрытием (...), то это означает, что это было санкционировано на высоком уровне в Москве. Представитель Кремля опроверг эти обвинения, заявив, что не знает, "насколько это соответствует действительности и соответствует ли действительности вообще" - удачный выбор слов, потому что именно с этого и началась история возрождающихся шпионских агентств в России полвека назад", - пишет обозреватель The Times (перевод - inopressa.ru) Бен Макинтайр.

"В 1968 году на экраны вышел чрезвычайно популярный российский телесериал под названием "Щит и меч", в котором изображен отважный советский шпион, проникающий в нацистскую Германию, работающий под псевдонимом и совершающий множество бесстрашных шпионских подвигов. (...) Сериал вдохновил новое поколение молодых россиян на вступление в КГБ: и одним из них был Владимир Путин, - говорится в статье. - Российский президент неоднократно упоминал "Щит и меч" в качестве причины, по которой он стал офицером КГБ в 1975 году. Он проработал в советской разведывательной службе 16 лет, дослужившись до звания полковника и в итоге возглавив ФСБ, преемницу КГБ во внутренних делах".

"Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", - говорит Путин (...). "Книги и фильмы типа "Щит и меч" сделали свое дело. "Больше всего меня поражало, как малыми силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не могли сделать целые армии".

"Во время посещения отреставрированного театра в 2011 году Путин сел за пианино и наиграл главную мелодию сериала "С чего начинается Родина". К нему быстро присоединилась "импровизированная" группа из трех музыкантов, и Путин спел: "А может, она начинается (...) И с клятвы, которую в юности ты ей в своём сердце принёс".

"В 1970-х и 1980-х эта песня стала неофициальным гимном КГБ, эмблемой которого был щит и меч, символизирующие его двойные цели: защиту Родины и беспощадный шпионаж, чтобы ниспровергнуть ее врагов. Путин рассказал, что пел "С чего начинается Родина" и другие песни "подобной тематики" в 2010 году на встрече с десятью российскими "кротами", в том числе с печально известной Анной Чапман, выдворенными из США после спецоперации ФБР (...)", - говорится в статье.

"На самом деле "Щит и меч" - это плохой телефильм, грубая советская пропаганда, временами тяжеловесный, временами слезливый. Заключительная сцена, в которой наш раненый герой-шпион воссоединяется со своей престарелой матерью, выложена на YouTube. Нужно иметь каменное сердце, чтобы не рассмеяться при ее просмотре", - уверяет читателей автор публикации.

"Однако эта история лежит в основе воображаемой вселенной Путина и в той или иной мере объясняет его увлечение шпионажем, сознательное поощрение им российских шпионов и его лояльность им, даже когда они терпят неудачу. Зловещая история о подразделении 29155 возникла из опыта подростка, взрощенного на рассказах о шпионаже в разрушающемся Советском Союзе и полного решимости вернуть России и ее шпионам их былую славу в сочетании с ностальгией, собственными фантазиями и агрессивным национализмом", - пишет он.

"Когда гремит очередная история, связанная с российским шпионажем, Путин и другие, кто тоскует по советскому прошлому, испытывают не стыд, а гордость. Он показал двух предполагаемых убийц Скрипаля по телевидению не для того, чтобы указать на их невиновность, а для того, чтобы продемонстрировать миру, что они сделали именно то, чего он хотел от них: "Предатели должны быть наказаны", - заявил он после отравления Скрипаля.

"Путин пришел к власти, обещая восстановить престиж разведывательных служб, и наиболее последовательной темой его правления является его беззастенчивый акцент на влиянии российского шпионажа. В 1999 году, вскоре после того, как он стал премьер-министром, он заявил аудитории, состоящей из офицеров разведки, собравшихся на Лубянке, в печально известной бывшей штаб-квартире КГБ: "Я хочу доложить, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для работы под прикрытием в правительство, на первом этапе со своими задачами справляется". И он не то что бы шутил".

"Шпионский мир, который изображен в "Щите и мече" и в который горячо поверил молодой Путин, был фантазией. Разведывательный аппарат Советского Союза был обширным и безжалостно репрессивным, но он также был неэффективным, раздутым и коррумпированным. И все же миф о непобедимости сохраняется и воплощается в ужасающую реальность всякий раз, когда очередного русского шпиона отправляют нарушать законы и убивать граждан других стран", - считает Макинтайр.

"(...) Черно-белый телевизионный сериал 1960-х годов лежит в основе шпионской войны, ведущейся Россией как в старом формате (покушения), так и в новом (кибершпионаж). Это как если бы британский премьер-министр насмотрелся фильмов о Джеймсе Бонде, поверил в вымысел, вступил в MI-6, а затем строил бы внешнюю политику страны на шпионском мире, которого на самом деле никогда не существовало", - заключает автор публикации.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип