У двух пассажиров рейса Минск — Нур-Султан обнаружили коронавирус 12 20.03.2020, 8:10

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Самолет приземлился в Караганде из-за карантина.

Коронавирус подтвержден у двух человек в Караганде, сообщил в пятницу официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип, сообщает «Казинформ». Это пассажиры рейса Минск — Нур-Султан, который 18 марта приземлился в Караганде из-за карантина.

«По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск — Караганда. Первый — 1981 года рождения, второй — 1972 года рождения», — сообщил Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге.

Напомним, 18 марта самолет Минск — Нур-Султан совершил посадку в Караганде, не долетев до места назначения. Такое решение приняли авиационные власти Казахстана, чтобы пассажиры рейса белорусской авиакомпании прошли карантин.

На борту было 67 пассажиров. Они остались в Караганде, а самолет уже вернулся в Минск. Как рассказали tut.by в посольстве Беларуси в Казахстане, среди пассажиров самолета граждан Беларуси не было.