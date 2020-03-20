Почему уже двое суток молчит Минздрав? 17 20.03.2020, 8:44

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Сколько на самом деле белорусов заболело коронавирусом, остается только догадываться.

Ровно двое суток Минздрав молчит о количестве зараженных коронавирусом. Тем временем опасное заболевание находят уже даже у пассажиров самолетов, вылетающих из Беларуси. Рейс 0324 Минск – Астана вчера совершил экстренную посадку в Караганде. Сегодня министр здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип сообщил, что у двух пассажиров было обнаружено заражение, пишет телеграмм-канал «Баста».

«По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск - Караганда. Первый - 1981 года рождения, второй - 1972 года рождения», - сообщил министр на онлайн-брифинге в Минздраве.

Источники сообщают, что белорусов, у которых подозревается наличие вируса, свозят в больницы Борисова и Солигорска. В Минске десятки людей находятся в городской клинической больнице на улице Кропоткина и в Боровлянах. К приему заболевших готовят городской клинический онкодиспансер (для этого освобожден целый корпус) и тубдиспансер.

Сколько на самом деле белорусов сегодня являются носителями вируса, остается только догадываться.