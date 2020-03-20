«Учителям сказали молчать» 20.03.2020, 12:34

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Родители несут заявления об освобождении детей от занятий.

Утром вокруг минской СШ №212 в микрорайоне Сухарево тишина. Обычно в это время дети спешат в школу на занятия, но сегодня сюда подтягиваются в основном взрослые и редкие старшеклассники. Почти у каждого в руках белый лист - это заявление об освобождении ребенка от занятий до 27 марта, сообщает «Радыё Свабода».

«Я вот только вернулся из Армении, там во всех школах объявили официальный карантин»

О том, почему пришлось писать подобное заявление, рассказал дальнобойщик Максим, который живет рядом.

«Вечером в чате написали из школы, что всем нужно подать заявление, что это мы сами не хотим вести детей в школу. Вот отнес такое заявление о сыне, чтобы уберечься», - говорит Максим.

Молодой отец утверждает, что инициатива исходила именно от администрации школы, но причины не сообщили. Но Максим говорит, что ее все знают.

«Вчера у ученика одного класса вроде нашли коронавирус, вот и решили прекратить занятия. Но о карантине не говорят. Я вот только вернулся из Армении, там во всех школах объявили официальный карантин. А у нас опять только полумеры. Получается, в нашей школе занятий не будет, но в других будут, пока и там не заболеют?» - возмущается Максим.

Дмитрий также отнес заявление о том, что сын-второклассник до каникул на занятия ходить не будет.

«Ничего не говорят. Но это серьезно, если сказали писать заявления. Родители напуганы. Всемирная организация здоровья за то, чтобы объявляли карантин, вот и нам надо», - считает Дмитрий.

Сергей пришел принести заявление в школу с сыном.

«Из школы сами позвонили», - говорит он. Но вся информация у родителей на уровне слухов. Якобы ребенок, у которого обнаружили коронавирус, имел контакт со родственником, который побывал в Италии.

«Когда я вчера забирала ребенка из группы продленного дня, то говорили, что всех детей с того класса, так называемый второй уровень контакта, забрали на анализы, - говорит мать одного из школьников Маргарита. - А их учительнице приказали молчать, угрожали даже увольнением, если откажется. У нее также берут анализы, ее изолировали. Извините, больше ничего говорить не буду, потому что боюсь за учительницу».

«Мы идем навстречу тем родителям, которые пожелали оставить детей дома»

По словам сотрудников школы, в здании второй день ведется санитарная обработка.

«Все драят, включая туалеты, - сообщила одна из учительниц. - Начали еще вчера и сегодня продолжают. Но в некоторых классах, где остались ученики, занятия идут».

С директором СШ № 212 Ольгой Косолапова удалось встретиться в вестибюле школы. Она стояла у дверей и наблюдала, как учительница принимала заявления от родителей, которые заходили в школу. Заявления от родителей несли также старшеклассники. Заходили в вестибюль, а потом выходили из школы. Но некоторые оставались и проходили внутрь. Директор с ними здоровалась.

«Занятия у нас прекращены частично, в некоторых классах уроки сегодня состоятся, - сказала глава школы. - Вот Арина пришла. У ее занятия будут. А у других нет. Мы идем навстречу тем родителям, которые пожелали оставить детей дома и написали соответствующие заявления. Это их инициатива. А учителя все работают».

Что касается причины такой ситуации, Ольга Косолапова сказала, что это связано с эпидемией коронавируса. Но действительно ли ученик школы заболел из-за этого, директор подтвердить отказалась. Ответила: «Вопрос не к нам».

Ни один из сотрудников школы и посетителей не был в защитной маске.

Министерство здоровья ситуацию в школе № 212 не комментировало.