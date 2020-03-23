Николай Статкевич: Пора бы уже Лукашенко наведаться к психиатру 19 23.03.2020, 8:09

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Оставайтесь дома.

20 марта лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси. Они призвали к Народному карантину, главная цель которого остановить пандемию коронавируса в Беларуси. Карантин будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров белорусской оппозиции Николаю Статкевичу, который поставил свою подпись под обращением к народу.

- Любой нормальный человек понимает степень опасности сложившейся ситуации. Не буду скрывать, что вначале, как и многие, я недооценивал проблему. Но получив информацию от профессионалов, мы поняли, что происходит.

Знаете, чувствуется огромный контраст между действиями политиков демократических стран и Беларуси. Если на Западе делают все возможное, чтобы спасать людей (особенно — старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет), то у нас на лицо преступное бездействие.

То, что происходит, нельзя назвать борьбой с эпидемией. Особенно после публичных заявлений Лукашенко. Просто слушаешь и думаешь, адекватный ли это человек. Пора бы уже ему наведаться к психиатру.

Когда в Великобритании правительство обращается к своим гражданам и говорит прямым текстом, что вы можете просто не дождаться многих своих родственников из больницы, то мы слышим безумные предложения от так называемого первого лица, мол, «пейте водку, катайтесь на тракторе». Это что получается, Лукашенко хочет, чтобы, кроме людей старшего возраста, белорусы еще умирали от злоупотребления алкоголем?

Элементарная вещь — алкоголь уничтожает иммунитет.

Знаете, буквально вчера увидел на улице огромное количество пьяных компаний. Кто-то пьет от безысходности, кто-то еще верит телевизору. Сказало так называемое первое лицо «давайте пить» — и кто-то бросился пить. Происходит что-то ужасное.

У меня такое впечатление, что Лукашенко просто хочет сократить нагрузку на пенсионный фонд.

Поэтому мы и поддержали идею Народного карантина. Cейчас вся надежда на то, что люди скоординированно будут защищать себя и своих близких.

- Есть ли потенциал у инициативы Народного карантина?

- Знаете, потенциал есть и очень большой. Я думаю, что сегодня мы можем добиться того, чтобы власти ввели карантин хотя бы в школах и детских садах. Студентам под силу заставить закрыть на карантин вузы. Часть сотрудников частных предприятий может работать из дому удаленно. Что касается работы на госпредприятиях — тут сложнее.

Но и тут все зависит от нас самих — надо объединяться, договариваться, если нас будет много и целый коллектив не выйдет на работу, то никого не уволят.

Целые отрасли экономики уже пострадали от коронавируса: туризм, транспортные перевозки, торговля, сфера услуг... В нормальных странах уже приняты специальные программы помощи гражданам и экономике в целом в условиях эпидемии. И только в Беларуси «социально ориентированная» политика режима оказалась обманом. Люди просто брошены на произвол судьбы.

Победить пандемию и тотальную деградацию Беларуси можно только одним способом — отстранить Лукашенко от власти. Президентские выборы должны проходить без этого человека. Но это завтра. Сегодня главное спасти жизни людей.

- К Народному карантину уже стали присоединяться профессиональные медики. Как бы вы оценили действия белорусских властей во время эпидемии коронавируса?

- Что касается действий врачей — хочу поделиться мнением моей супруги и по совместительству — эпидемиолога. Она считает, что врачи будут делать все возможное для того, чтобы спасать людей в условиях государственной глупости. Будут сражаться за жизни, умирать, но продолжат молчать. Не у всех хватит мужества, как у главного врача 3-й Минской городской детской клинической больницы, чтобы встать и сказать «оставайтесь дома». Cказать, что нужно вводить карантин и все серьезно. Большинство будет молчать, умирать со всеми и ставить самим себе диагнозы «пневмония», «диабет».

Да, там много настоящих профессионалов, но нужно быть не только профессионалами, но и гражданами своей страны.

- Какие советы вы бы дали белорусам, чтобы уберечь себя во время пандемии?

- Берегите себя и своих близких. Пусть в эти дни будет как можно меньше социальных контактов. Как можно меньше встреч. Сто раз уже говорилось о личной гигиене, но пришли с улицы — помойте руки с мылом, помойте лицо, совет от меня — промойте и нос.

Также берегите иммунитет. Если у вас сильный иммунитет, то вы сможете победить инфекцию после заражения.

Постарайтесь меньше пользоваться общественным транспортом. Если появилась крайняя необходимость — пройдитесь пешком. И иммунитет поднимете, и людей не заразите. Больше кушайте овощи и фрукты. Тут не нужны большие деньги — купили капусту, заквасили. Это под силу каждой хозяйке.

А самое главное — больше позитивных эмоций. Весна, солнце, к тому же — режим Лукашенко идет к своему краху. Все совпало.

Думаю, что скоро нас ждут хорошие новости. Cудьба сама ведет Беларусь к выходу из тупика. Присоединяйтесь к Народному карантину.