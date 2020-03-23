Почему молчит Минздрав? 30 23.03.2020, 9:21

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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В Беларуси снова нет обновленных данных о количестве заразившихся коронавирусом.

Белорусский Минздрав продолжает хранить молчание и уже традиционно не обновлял в воскресенье данные о заразившихся коронавирусом в Беларуси. Единственный комментарий, появившийся от представителей министерства здравоохранения Беларуси 22 марта — заявление заместителя Минздрава Елена Богдан на телеканале СТВ.

Представитель министерства заявила, что «оснований для паники нет». Но никаких цифр и фактов не последовало.

Особенно странными выглядят действия белорусского Минздрава на фоне абсолютной открытости и ежедневном информировании своих граждан правительствами стран Запада.

Напомним, сегодня после призыва лидеров белорусской оппозиции и гражданского общества в Беларуси начался Народный карантин. Белорусы решили не ждать указаний сверху и позаботиться о здоровье своих близких и родных.