Минздрав: В Беларуси зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом 23.03.2020, 14:12

Фото: ТАСС

Информация о количестве зараженных не обновлялась в течение двух суток.

Как сообщает Минздрав, в Беларуси, по данным на 23 марта, 81 случай коронавируса, пишет tut.by.

По данным на 21 марта, в Беларуси было якобы зафиксировано 76 случаев коронавируса, 15 пациентов были выписаны из медицинских учреждений. Получается, что по статистике Минздрава за два дня в стране выявили только пять новых случаев.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января.

Напомним, ряд независимых экспертов считает, что в Беларуси умышленно скрывается реальное количество случаев заражения коронавирусом. Власти не предпринимают меры карантинного характера.

Именно по этой причине лидеры белорусской оппозиции и гражданского общества предложили ввести в стране Народный карантин.

Напомним также и о коммуникационных провалах Минздрава — информация по количеству зараженных не обновлялась в течение двух суток.