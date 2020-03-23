Лукашенко: 340 человек перенесли коронавирус на ногах 44 23.03.2020, 20:59

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В новых цифрах Минздрава эти люди не фигурируют.

20 марта в эфире телеканала СТВ появились слова Лукашенко о белорусе, который после возвращения из Италии вступил в контакт с 340 людьми. У него диагностировали коронавирус.

- Да, есть вот, я только что рассказывал про одного идиота, негодяя — как угодно его называй. Ну, понятно, поехал ты за рубеж. Понятно, ты побывал в Германии, Италии, Франции. Но ты приедь и скажи — мы тебя проверим, если нужно, сделаем соответствующее заключение. Но он же около 200 человек… Вошел в контакт с ними. И нам — министру здравоохранения, вирусологам, врачам, людям и прочим — пришлось работать за КГБ, милицию и прочих и с ними вместе искать эти контакты. 340 человек! Слава богу, что они здоровы оказались. Это не значит, что они не заражены были. Они просто перенесли на ногах этот вирус», — добавил он.

Отображены ли факты заражения и «переноса коронавируса на ногах» в статистике министерства здравоохранения, которое двое суток не обновляло информацию о развитии пандемии в Беларуси?

Сегодня Минздрав Беларуси заявило, что в стране зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Получается, что кто-то врет или кто-то недоговаривает.