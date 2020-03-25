«Народный карантин проходит в условиях полного маразма белорусских властей» 45 25.03.2020, 8:07

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Жителям Дроздов пора выкладывать свои заначки.

На прошлой неделе лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси. Они призвали людей объявить Народный карантин в ответ на бездействие белорусских властей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Карантин будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Cопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал сайту Charter97.org, как проходит Народный карантин в Беларуси.

- Во-первых, насколько я знаю (а мы вчера специально мониторили ситуацию), половина студенческих аудиторий в Минске была пустой. Студенты либо переводятся на дистанционное обучение, либо бойкотируют и не идут на учебу. Огромное количество случаев, когда родители не отпускают детей в школу. Фактически, Народный карантин начался. Одновременно мы пробуем провести волонтерские акции помощи врачам и больницам. Во время контакта с ними выясняется, что в больницах нет самого необходимого. Они боятся принимать от людей помощь, потому что это регламентировано государством и им могут «дать по голове» за то, что берут, например, какие-то материалы или еду.

Народный карантин проходит в условиях полного маразма со стороны нынешней власти. Если говорить конкретно — они просто по приказу тормозят карантинные меры, хотя государство должно было бежать впереди людей и все им предлагать. Выплачивать зарплаты, когда они остаются дома и не работают, оплачивать бюллетени родителям, которые остаются дома с детьми. Вместо этого, к сожалению, государственная машина делает все, чтобы вирус распространялся.

- Белорусские медики присоединились к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Как вы прокомментируете действия врачей, которые уже начали брать инициативу в свои руки в независимости от властей?

- Думаю, что такие действия ответственных врачей — это тоже Народный карантин. Это люди, которые лучше всего знают как специалисты, что значит не принимать меры по борьбе с эпидемией. Они фактически начинают тот же Народный карантин со своей стороны.

Конечно, тут можно только приветствовать такой флешмоб, эту инициативу и в очередной раз высказать недовольствие тем, как ведут себя министерство здравоохранения и администрация. Это просто разрушает возможности защититься от эпидемии.

Врачи молодцы. Я думаю, им нужна поддержка и нужно присоединяться к волонтерским сборам средств, к кампании помощи врачам какими-либо средствами, оборудованием от спонсорских организаций, фирм. Их нужно поддержать, потому что они на передовой.

- Как бы вы оценили меры по защите населения в странах ЕС и Беларуси?

- Нужно отметить, что на данный момент самая лучшая система ответа на эту эпидемию в Германии. Там очень жесткие карантинные меры. Там просто на государственном уровне канцлер во время своих выступлений объясняет, что нужно делать, чтобы не заразиться. Мы видим, что в Германии меньший процент смертности, хотя рядом страны, где показатели намного выше. Это за счет того, что пунктуальные немцы выполнили рекомендации государства, выполнили правила карантина. Это преимущество высокоорганизованных наций, они встречают эту эпидемию вооруженными. Тем не менее, они сохраняют жизни людей, а это самое главное — низкая смертность. Если мы думаем про людей, мы будем делать так.

Если в Беларуси будут проводиться парады и футбольные матчи, то мы получим итальянский вариант. В Италии были призывы к карантину, но люди отнеслись к этому несерьезно и сейчас там сотни смертей каждый день.

Если Лукашенко хочет получить такую же ситуацию, это просто преступление. Иначе это оценить невозможно. Германия — это пример того, как нужно делать. Думаю, тут нужно брать их пример за основание и вводить карантин. Да, суровые меры, но можно сохранить жизни людей.

Насколько экономика это выдержит… Жителям Дроздов нужно выкладывать свои заначки. Все, что есть во внебюджетных фондах, фондах Лукашенко. Если ты патриот и за народ, то выкладывай все, что есть. Пришло тяжелое время, всем народом будем защищаться. Можно переделать резиденции в инфекционные больницы. Нет проблемы — они все равно простаивают.

- Что все-таки может заставить Лукашенко ввести карантин?

- Тяжело сказать, он уже переступил через все нормы морали. Мы даже точно не знаем, были ли смерти от коронавируса в Беларуси. Может быть, уже есть десятки смертей, а их просто скрывают. Утечки информации в СМИ произошли только по той причине, что люди не побоялись что-то скзазать.

Очень слабо верится, что страна, которая не закрыла границы, находится в самом центре Европы, когда вокруг «пылает пожар», справилась со всем и у «нас легко все проходит». Официальной статистике мы не верим, Лукашенко мы не верим. Люди видят пример Житковичей. Никуда же эта женщина не выезжала, но ведь она откуда-то заразилась этим вирусом. Значит, зараза уже просто ходит по Беларуси. Житковичи же даже не портовый город, простите, там нет никакого аэропорта и там небольшой транспортный узел. Откуда там зараза?

Европейские показатели смертности более-менее отображают сколько выявлено или не выявлено случаев заболеваний. Но у нас выявленных уже под сто, а Минздрав говорит, что никаких смертей нет.

- Как будет развиваться Народный карантин дальше? Что еще могут сделать белорусы, чтобы защитить себя и своих близких?

- Во-первых, нужно требовать введения карантина от государства. Нужно всевозможно поддерживать учащихся, которые нуждаются в дистанционном обучении. Нужно поддерживать студенческие забастовки. Когда это будет со стороны рабочих или людей на службе, их тоже нужно поддерживать. Это реально останавливает цепочки заражения. Кроме этого, нужно подключаться к волонтерским проектам. Те листовки, которые появились в Украине («Помоги пожилому в своем подъезде»), нужно участвовать в таких вещах, чтобы солидарность не останавливалась, чтобы люди могли реально выжить.

Почему нам нужно требовать введения карантина от государства? Потому что они обязаны материально поддержать людей. В сегодняшнем нищем состоянии люди больше боятся остаться на месяц без зарплаты. Вместе мы заставим власти раскошелиться и принять те меры, которые принимают нормальные страны.