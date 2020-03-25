Министерства образования и здравоохранения Беларуси не видят «целесообразности» в карантине 19 25.03.2020, 13:33

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Чиновники министерств сделали заявления на пресс-конференции.

25 марта на Youtube-канале Белорусского пресс-центра состоялась трансляция с участием министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, начальника управления высшего образования Министерства образования Беларуси Сергея Касперовича и заместителя главного врача Минской инфекционной больницы Олега Скрипки, сообщает «Радыё Свабода».

По словам Сергея Касперовича, Минобразования не считает целесообразным введение карантина в учебных заведениях, так как «весь комплекс профилактики и минимизации контактов» уже проведен, поэтому в карантине «не видят целесообразности».

Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что попытка дистанционного обучения в БНТУ дала «не совсем позитивный опыт», «около 600 студентов в тот же день поехали по городам и весям», «поехали к бабушкам и дедушкам», а в итоге «более сотни госпитализировали с признаками респираторных инфекции», а у одного из них обнаружили COVID-19. За пределами Минска якобы «будет больший период неопределенности ожидания материала» анализов на коронавирус.

Министр здравоохранения добавил, что сейчас не сообщают, в каких городах и регионах обнаружили новый каранавирус, так как, когда сообщали, СМИ и блогеры пытались выяснить, где инфицированные работали и какие предпринимаются меры, а этим «больше сеяло панических настроений, чем помогало».

Расселять студенческие общежития не планируют, но Караник призвал ограничить «дружеские сборища, когда кубок пускается по кругу, и общее потребление кальяна», так как один из случаев COVID-19 развился якобы после «вечеринки в общежитии».