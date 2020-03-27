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Белорусы, застрявшие на Шри-Ланке, ищут друг друга и просят самолет

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  • 27.03.2020, 12:41
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Белорусы, застрявшие на Шри-Ланке, ищут друг друга и просят самолет

На острове находится около 170 наших сограждан.

«Ситуация на Шри-Ланке ухудшается. «Аэрофлот» отменил рейсы до мая, многие компании уже не летают. Вылететь уже не представляется возможным». Это сегодняшнее сообщение белорусской туристки Алеси, Шри-Ланку можно заменить на что угодно. Похожие проблемы сейчас у белорусов (и не только) по всем курортам. МИД непрерывно информирует о том, что предпринимается для их вывоза. Те, кто сидит на курортах, не менее непрерывно информируют о том, как ждут спасения, пишет onliner.by.

«Нас до 170 человек»

Алеся находится в Канди и взяла на себя работу по сбору данных о белорусах на Шри-Ланке.

По словам девушки, ситуация на острове усугубляется: «Мы не знаем, что делать. Здесь комендантский час уже неделю. Мы сами застряли в горах, а вещи остались на побережье. Перепокупаем билеты на ближайшие рейсы, а их отменяют. Денег у многих не хватает. Последняя возможность улететь была с «Аэрофлотом», но они отменяют полеты с 28 марта и начинают вывозить только своих. Да, просят Россию не делать различий между россиянами и белорусами, но все же…»

Теперь важно найти и переписать всех, но это почему-то получается плохо и медленно. «Для общения между белорусами используем чат, — объясняет Алеся. — Встретиться или объединиться невозможно, так как в стране комендантский час, передвижение по городу и между городами и районами строго запрещено, даже когда комендантский час снимается».

«В посольстве попросили нас составить списки наших граждан, — пишет Алеся. — По их подсчетам нас от 60 до 170. Я лично составляю, но все идет очень медленно… Все, кто уже в списке, — это люди, приехавшие задолго до эпидемии, в том числе мы. Очень хотим домой. Нам нужен самолет из Беларуси».

Куда отправлять данные

Адрес: bellanka2020@gmail. com.

Телефон: +375 29 105 31 76.

Какие данные нужны

ФИО (на двух языках);

номер паспорта и дата рождения;

обратный билет (если есть) и сроки действия визы;

дата прибытия;

место;

гражданство;

телефон, электронный адрес.

В Посольстве Беларуси в Индии нам подтвердили: контакты правильные. Дипломаты используют все возможности, в том числе прибегают к помощи координаторов из числа туристов. Вообще же, одна из актуальных региональных точек информирования для региона — страница посольства в Facebook.


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