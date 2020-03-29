Медик из Витебска: В моем отделении лежит 41 пациент с диагнозом «пневмония» 5 29.03.2020, 8:20

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По его словам, свободных мест в реанимации нет.

Подписчик телеграмм-канала «Коронавирус Беларусь» на условиях анонимности рассказал, что происходит в больницах Витебска:

- Я один из работников медперсонала в Витебске. 21 марта в моем отделении лежали пациенты с ИБС и ГК. Сегодня 28 марта в моем отделении все пациенты с диагнозом «пневмония». Это 41 пациент. Также мне сообщили, что другие отделения (Геникологическое, Неврологическое, Гастроэнтерологическое, Хирургическое и Проктологическое) тоже переформировали в пульмонологическое. Т.е. во всей больнице лежат пациенты с диагнозом «пневмония».

Также мест в реанимации нет. В опер блок поставили кровати тем самым расширив реанимацию. 3 раза в день мы ставим и даем нашим пациентам противовирусные, противомикробное и противогрибковые препараты.

По смене передали, что вчера 27 марта забрали троих пациентов с подозрением на короновирус. Так как при наличии всех препаратов у них температура держалась выше 38. Нам также сообщили, что анализ на коронавирус у них положительный.

Только в палатах, где были эти трое были в пятницу взяты мазки у пациентов. И сказали, что результаты будут только в понедельник. В отделении все ходят в противоэпидемических костюмах и респираторах. На данный момент есть двое пациентов в этих палатах, где был коронавирус с высокой температурой. (39,5 и 38,7) Т.е. препараты опять не помогают. В этом страхе приходится работать. Я боюсь за свою семью. Ведь завтра я и весь персонал возвращаются домой. Да, работаем мы сутки.