«Это совсем не похоже на грипп»: отчаянный рассказ врача о коронавирусе 29.03.2020, 8:42

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Фото: Getty Images

Итальянский хирург описал будни медиков на «настоящей войне».

Хирург «Humanitas Gavazzeni e Castelli» Даниэле Маккини из итальянского Бергамо опубликовал в «Фейсбуке» свой рассказ об эпидемии коронавируса. Специалист заявил, что ситуация очень сложная, По его словам, пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим.

«Молчать сейчас — безответственно, поэтому хочу донести до людей то, что переживаем... За два года работы в Бергамо я такого не видел. И это совсем не похоже на грипп», - написал Маккини.

Медик рассказал, что буквально опешил, когда наблюдал за реорганизацией больницы в которой работает:

«…На прошлой неделе, когда враг еще не был так силен - палаты освобождали для новых пациентов, реанимацию расширяли. Приемное отделение переоборудовали для снижения распространения инфекции. В опустевших коридорах установилась сюрреалистическая тишина. Мы будто готовились к войне, не понимая, какой жестокой она может оказаться».

Даниэле не отрицает, что напуган, в том числе уровнем личной ответственности каждого из проживающих в Италии:

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«…Паниковать не надо, да, но мне крайне тревожно, когда я вижу, что граждане продолжают собираться вместе и жалуются, что теперь не могут, например, сходить в спортзал».

Медик написал, что сейчас те, кто к ним обращается, следовали всем указаниям Минздрава — оставались дома с повышенной температурой неделю или десять дней, но у них затруднилось дыхание, им нужен кислород.

«Ситуация стала драматической — других слов нет. Война в разгаре, сражения идут и днем, и ночью», - утверждает он и добавляет следом, что коронавирус недостаточно изучен, терапия, которая применяется против него — экспериментальная и лекарства, которые применяют чтобы противостоять коронавирусу немногочисленны – все зависит от иммунитета и конкретного организма:

«Давайте посмотрим правде в глаза: все зависит только от нашего организма — одна надежда на то, что он справится самостоятельно. Мы можем поместить человека в реанимацию, только когда он перестает справляться сам.

Грипп не мог бы стать причиной столь быстро развивающейся трагедии. При классическом гриппе — не считая разницы в масштабах заражения — осложнений гораздо меньше», - пишет медик.

Специалист отмечает, что COVID-19 поражает непосредственно альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции и тогда наступает сильная дыхательная недостаточность.

«Исследования легких снова показывают одну картину: все та же двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать, кому-то — делать интубацию и помещать в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно».

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Отмечается в посте также, что в зоне риска не только старики и люди пожилого возраста: «Извините, но как врач я не могу сказать, что тяжелые пациенты — только пожилые люди с сопутствующими патологиями… Но когда вы видите в реанимации молодых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО, то спокойствие по поводу категорий риска - молодежи и коронавируса улетучивается».

Ситуация с COVID-19 - эпидемиологическая катастрофа мирового масштаба, считает врач: «У нас больше нет хирургов, урологов или ортопедов — мы все теперь просто врачи, единая команда, которая должна сообща противостоять захлестнувшему нас цунами. 15, 20 новых госпитализаций в день…».

Отделение неотложной помощи перегружено. Сами специалисты не видят родных и живут в страхе заразиться или вернуться домой, так как могут заразить своих родных.

«Мы измотаны. Сверхурочные стали привычными. Больше нет смен, графиков. Медсестер я часто вижу в слезах — потому что мы не можем спасти всех больных. Я не вижусь с семьей, с сыном, потому что боюсь их заразить. Общаюсь с ними только по интернету...», - отмечает автор.

Операционные в регионе превращают в реанимационные, отмечает Даниэле. Надо держать себя в руках и минимизировать контакты, говорит хирург и советует:

«Пожалуйста, послушайте нас — постарайтесь выходить лишь по крайней необходимости. Не бегите в супермаркеты толпой скупать продукты, это хуже всего — в очередях велик риск контакта с зараженными. Попросите ваших пожилых родных вообще не покидать дома. Найдите возможность доставить им еду. Если у вас есть обычная маска, даже строительный респиратор — надевайте, выходя наружу. Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам…».

Мы «врачи, а не герои», - пишет автор и подытоживает: «Попробуйте быть полезными всему обществу и вы. Помните: от того, что лично вы делаете или не делаете, теперь зависит жизнь как минимум нескольких десятков человек».