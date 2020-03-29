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«Баста»: Больницы в Витебске переполнены из-за большого количества пациентов с пневмонией

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  • 29.03.2020, 10:23
  • 7,555
«Баста»: Больницы в Витебске переполнены из-за большого количества пациентов с пневмонией

Тесты на коронавирус не делают, ставят диагноз ОРВИ.

Больницы в Витебске переполнены из-за большого количества пациентов с пневмонией. Об этом пишет подписчик телеграмм-канала «Баста» из областного центра:

«Вирусных пневмоний очень много, переполнены отделения «инфекционки», областной, БСМП, отдана вся Трестовская больница. Тесты на коронавирус никому не делают, ставят ОРВИ, грипп, что угодно. Те тесты, что есть – самые дешевые и часто дают ложно-отрицательные результаты», - написала читательница канала из Витебска.

Ранее о том, что больницы в Витебске переполнены пациентами с диагнозом «пневмнония», сообщал телеграмм-канал «Коронавирус Беларусь».


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