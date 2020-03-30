«Мой папа с коронавирусом в реанимации на ИВЛ» 18 30.03.2020, 8:49

25,678

Белоруска рассказала, как вся ее семья столкнулась с COVID-19.

«Сейчас папа находится в инфекционной больнице в очень тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких», - говорит девушка Н. То, что говорят, что у нас нет пациентов с коронавирусом на ИВЛ - это неправда. По крайней мере, после этой пятницы».

«Радыё Свабода» поговорила с девушкой, которая сама находится в минской больнице как контакт первого уровня. Она говорит, что у ее отца подтвержденный тест на коронавирус, и он находится в отделении интенсивной терапии Минской инфекционной больницы на аппарате ИВЛ.

«Если вы видели в Интернете статьи о том, что пациента с коронавирусом перевозят в инфекционную больницу, то это мой папа был в этом куполе», - говорит девушка.

Заболевшему минчанину 60 лет. Дочь рассказывает, что у него было нормальное самочувствие, без хронических заболеваний, он не пьет и не курит.

«Он пришел домой с работы 27 января, очень замерз. Чувствовал, что простудился. Температура была 38, он принял горячую ванну и сразу лег спать, выпил что-то вроде колдрекса. Он не ходил на работу в течение пяти дней, просто отлеживался, а затем снова пошел на работу. Все было хорошо», - рассказывает девушка.

Но 12 марта ему снова стало плохо. Температура не сбивалась, семья вызвала доктора.

«Врач приехал, сказал, пить больше жидкости и сбить температуру парацетамолом. Кстати, доктор был без бахил, мы предложили ему пакеты на ноги, и он согласился, - рассказывает дочка. - Папе лучше не стало, температура все время была 38.

17 марта, по словам девушки, ее отцу вызвали скорую и отвезли в 3-ю больницу.

«Ему сделали анализы, снимок показал пневмонию, и его положили в пульмонологию. На коронавирус также взяли анализ, и он был отрицательным, говорит она. - На следующий день температура упала до 37, но через два дня снова поднялась. Когда мы разговаривали в тот вечер, он дышал так, словно только что пробежал кросс. Он начал кашлять, хотя доктор ранее говорил, что у него в легких ничего нет».

Дальше, состояние ее отца только ухудшилось, говорит девушка.

«В понедельник, 23 марта, мать пришла в больницу и начала добиваться, чтобы с отцом что-то делали. Она сказала: «Я вижу, что мы привезли его в лучшем состоянии, а теперь ему намного хуже». Там начали суетиться, хотели отправить его на рентген, но так и не довезли, а сразу же отправили в реанимацию, потому что он было очень плохо. Там дали кислородную подушку подышать», - говорит она.

Вечером, по словам девушки, ее отец уже был на ИВЛ. Он также был проверен на коронавирус.

«Нам ничего не сказали об этом. Как нам сказали через знакомых, результат был «между коронавирусом и свиным гриппом». Затем они снова взяли анализ, чтобы понять, что это. В пятницу, 27 марта, нам подтвердили, что у него коронавирус », - сказала девушка. Она считает, что семье ничего не сообщили о промежуточном анализе, потому что он не был однозначным.

В пятницу, 27 марта, вечером им позвонили домой из районной санслужбы.

«Они сказали, что мы собирались в больницу, уточнили кто живет с нами. Моя мама отказалась от госпитализации, потому что с нами живет еще мать папы, которой 93 года, она находится в лежачем состоянии, смотреть за ней некому. У моей мамы взяли расписку, что она не будет две недели выходить из дома. В субботу из обычной поликлиники приехали и взяли анализ у мамы и бабушки, - рассказывает девушка. «Меня и моего молодого человека доставили в 4-ю больницу, сделали кардиограмму, биохимию крови, тест на коронавирус и флюорографию».

Уже в реанимации мужчине, по словам дочери, сделал УЗИ ног и обнаружил тромбофлебит, а компьютерная томография легких выявила в них тромбы. Девушка говорит, что очевидных проявлений варикозной болезни у отца раньше не было.

Подтвержденный анализ на коронавируса у тети девушки — родной сестры мужчины, который сейчас в реанимации.

«У нее сахарный диабет, у нее случилась мозговая недостаточность, какой-то сбой. Вызвали скорую помощь, отвезли в 3-ю больницу, поставили бронхит и отправили домой, - рассказывает девушка. - Ее состояние сильно ухудшилось. А в пятницу пришел ее положительный анализ на коронавирус. Ее забрали в этом куполе, и всю ее семью - дочь с мужем и ребенком и вторую дочь с двумя детьми также отправили в больницу на карантин».

Девушка говорит, что сейчас она находится в 4-й больнице в двухместной палате в блоке на две палаты.

«В соседней палате лежит женщина с пневмонией, мы прикасаемся с ней в туалете и ванне ко всему вместе», - волнуется она. «Нам страшно».

Н. говорит, что в ночь, когда их доставили в больницу, перед ними было госпитализировано 64 человека. На следующее утро весь их этаж был заполнен, поэтому ее сестру и детей положили на другом этаже. Все это контакты первого уровня.

«Все врачи в защитных костюмах, но они не одноразовые, есть кварцевые лампы, и вокруг висят эти костюмы», - рассказывает девушка об условиях в больнице. «Они, наверное, дезинфицируют и надевают их снова».

В какой момент отец заразился коронавирусом, семья не знает.

«Последний раз он был на работе 12 февраля. И первый анализ на коронавирус был отрицательным, - считает девушка. - У нас есть подозрения, что он заразился уже в больнице. Но с другой стороны, если он был единственным, которого перевезли из 3-й больницы в инфекционную, получается, что заразным был именно он».

Она не исключает, что ослабевший после первой болезни отец мог заразиться коронавирусом где-нибудь в городе.