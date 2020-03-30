Коронавирус в семье актеров Витебского театра: жену выписали после пневмонии, муж в реанимации 4 30.03.2020, 14:14

2,162

Актер мог «подцепить» инфекцию уже в больнице.

Один из актеров Витебского театра имени Якуба Коласа находится в реанимации с пневмонией — и у него положительный тест на коронавирус. Однако карантина в театре нет, а отмену спектаклей дирекция объясняет тем, что зрительный зал практически пуст.

Диагноз актера подтвердила его жена, которая также провела 5 дней в Витебской железнодорожной больнице с пневмонией, сообщает «Радыё Свабода».

20 марта супруги, работающие в Витебском театре имени Якуба Коласа, почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. На следующий день их поместили в железнодорожную больницу. Там были взяты тесты на коронавирус, у обоих анализы были отрицательными. Их лечили антибиотиками.

Жена провела 5 дней в больнице. Ее выписали, когда состояние улучшилось. Потом попросили оставаться дома на карантине до 10 апреля, и никуда не выходить. Взрослой дочери, которая была в непосредственном контакте со своими родителями за день до их госпитализации, вообще ничего не сказали. Ей только разрешили приносить еду матери – оставлять под дверью квартиры.

«Моему мужу стало хуже на пятый день лечения, его перевели в отделение интенсивной терапии, и он уже 6 дней находится на аппарате ИВЛ. Второй тест на коронавирус показал положительный результат. Кроме того, у мужа есть хроническая обструктивная болезнь легких», - сказала жена заболевшего актера.

По ее словам, в железнодорожной больнице находятся 6 человек с коронавирусом.

Многие люди болели пневмонией, им сбивали температуру, лечили антибиотиками и выписывали без каких-либо тестов на коронавирус.

По словам дочери заболевшего актера, вполне вероятно, что отец «подцепил» коронавирус уже в больнице, так как все лежат в одной палате.

Актер, который сейчас находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом COVID-19, работал 10 и 11 марта в спектакле «Кот в сапогах», 18 марта также контактировал с персоналом театра. Его жена говорит, что по меньшей мере 7 актеров театра имени Якуба Коласа госпитализированы, большинство из них с пневмонией.

Директор Витебского театра Александр Старых поручил администрации позвонить всем, кто контактировал с больным актером, и попросить посидеть в карантине две недели, никуда не выходить.

Ранее Старых рассказал, что в театре не был объявлен карантин, а спектакли были отменены из-за «низкой занятости зала»:

- Люди не ходят в театр. Билеты продаются мало, а иногда они не продаются. Поэтому до 18 апреля будет репетиционный режим, и мы продолжим следить за ситуацией.