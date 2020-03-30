После трех суток молчания Минздрав заявил о 152 cлучаях коронавируса в Беларуси 61 30.03.2020, 15:10

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Даже официальные цифры начали резко увеличиваться.

По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава. Напомним, 27 марта по информации, которую предоставило министерство, было 94 случая. После этого Минздрав молчал трое суток.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.