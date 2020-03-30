закрыть
30 марта 2020, понедельник, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

После трех суток молчания Минздрав заявил о 152 cлучаях коронавируса в Беларуси

61
  • 30.03.2020, 15:10
  • 17,761
После трех суток молчания Минздрав заявил о 152 cлучаях коронавируса в Беларуси

Даже официальные цифры начали резко увеличиваться.

По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава. Напомним, 27 марта по информации, которую предоставило министерство, было 94 случая. После этого Минздрав молчал трое суток.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.


популярное за неделю

Мнение

Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова