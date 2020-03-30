«Баста!»: Больницы Бреста переполнены 11 30.03.2020, 16:58

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Обычных больных перевозят в медицинские учреждения Кобрина.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Бреста пишут, что из-за нехватки мест в больницах областного центра часть пациентов перевезли в Кобрин.

"Оба инфекционных отделений Брестской областной больницы работают только с подозреваемыми на коронавирус, - сообщил подписчик. - Также для них освободили часть палат кардиологического и кардиохирургического отделений. Родственница работает в инфекционном, на прошлой неделе подписала бумагу о неразглашении информации.

Из-за того, что в Бресте все переполнено,обычных пациентов (не с симптомами коронавируса) везут в Кобрин. Там аврал, доктора по две смены подряд работают. Также вчера из "областной" некоторых пациентов в кобринскую ЦРБ перевезли", - пишут читатели Telegram-канала.