Врач из Минска: У нас есть умершие, но в причинах смерти коронавирус не напишут 2 31.03.2020, 13:14

5,180

Фото: ТАСС

Что сейчас происходит в столичных больницах?

Два врача рассказали «Радыё Свабода», что происходит в минских больницах во время пандемии коронавируса. Они работают в разных местах, имеют разные специальности и разный возраст, но ситуации, которые они описывают, очень похожи.

«Я уверена, что есть люди с коронавирусом, но в карточке у них не будут этого писать»

Врач минской больницы рассказывает, что их клинику срочно приспособили под нужды контактов первого и второго уровня. В этом госпитале она работает несколько лет. График - сутки через трое. В зависимости от количества дежурств девушка получает от 800 до 1000 рублей зарплаты. О надбавках к зарплате никто не говорил, но уже предупредили, что отдых в этом году придется отложить.

Я пока никаких бумаг о неразглашении не подписывала . Коллеги очень боятся, но я не хочу себя называть только потому, что, если меня уволят, я не смогу дальше следить за ситуацией.

Сейчас наш госпиталь заполнен, это около 280 человек, контакты 1-2 уровней. Как нам говорили медсестры, из них уже как минимум 11 положительных случаев тестов на коронавирус. Сегодня (30 марта. - РС) двоих отвезли в специальных боксах. Я не могу сама утверждать, так как заключения не видела, а в карточках такого не пишут. Пишут, что либо был контакт, либо есть контакт, и ставят в основном диагноз ОРВИ, пневмония или ОРВИ под вопросом. Чтобы было написано «коронавирус», такого нет. Люди заперты в одном помещении, думаю, они сами не знают, кто из них «плюс», а кто «минус».

Привозят семьями. Приезжает внучка из Латвии, привозят ее, ее родителей, деда, а деду 73 года. Зная, как вирус действует на пожилых людей, надо за них беспокоиться.

Я уверена, что есть люди, у которых коронавирус, но в карточке у них не будут этого писать. Взять хотя бы этот случай в 3-й больнице , когда человек лежал с коронавирусом, и ничего не было известно, а сейчас он в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания. Я верю, что будут скрывать этот диагноз до последнего. К нам также привозили фельдшера скорой помощи, перевозившего пациента с 3-го госпиталя.

Данных о кораонавирусе у меня нет. Но у нас умерли две пожилые пациентки. Одна 72-летняя женщина приехала из-за границы, и ее беспокоили симптомы. Ее сразу положили у нас в реанимацию, а на следующий день она умерла. Было написано, что отек легких, а поступала она с пневмонией. Делали ли ей тест на коронавирус, не было написано. Коллега написала, что еще одна женщина, которая приехала из-за границы, 84 года, тоже умерла. Ее перевезли к нам из другой больницы, она была у нас на аппарате искусственной вентиляции легких. Ни о каких тестыах в карточке не написано. Но коллега из больницы, с которой та поступила, сказала, что она имела два положительных теста на коронавирус. Обе покойницы были контактами первого или второго уровня. Я уверена, что смерти есть.

Нам дают костюм «противочумный», хотя на самом деле он не «противочумный», это просто название. И он должен даваться не один на смену, а ты его носишь, пока он не испортится и не порвется. То же самое с респираторах. Их не хватает. Я вот смену относила респиратор и должен снова его надеть. Но я не хочу его надевать, я не знаю, что на нем. Пришлось самой купить эти костюмы и респираторы, чтобы хотя бы на своем уровне себя обезопасить. В медицинских магазинах костюмов уже давно нет, покупают в строительных.

У нас есть «грязный» коридор, там стоят две кварцевые лампы и две вешалки. На них якобы дезинфицируют одежду. Но этот кварц работает 24 часа, а у нас обычные пластиковые очки, которые никак не защищают от этих лучей. После первого дежурства мы вышли с красными глазами и ожогом средней степени. Ведь кварц разъедает все. В результате ты можешь просто потерять зрение. И еще вопрос, насколько этот кварц эффективен для дезинфекции.

Я работаю одна на своем месте, и меня никто не может подменить. Если спрашивала об этом у заведующей, она сказала: «Хватит с вас три раза попить воды и два раза в туалет. Мало? Наденьте памперс». Мне это тоже не нравится, я не ради этого выбирала медицину.

Почему врачи молчат, я не знаю. Возможно, боятся за свои места. У нас одна женщина уволилась, сказала, что у нее старые родители, и она не может себе позволить работать в таких условиях. Знаю, что медработников-пенсионеры также увольняются, потому что боятся за себя.

Я сама не боюсь заболеть, но боюсь заразить своих близких. Все мои встречи с бабушкой, дядя-тетями отложились.

Медработники находятся в зоне риска, а я не могу сдать тест на коронавирус, так нельзя. Говорят, будто нет угрозы. Страшно, что к врачам относятся, как к быдлу, как к пушечному мясу. Мы должны работать, а нам не могут оказать такой же помощи, как другим.

Когда начнется массовая эпидемия со старыми людьми, то аппаратов искусственной вентиляции легких просто не хватит на всех . Если брать нашу реанимацию, у нас, кажется, 36 мест, из них только 19 с ИВЛ. Коллега из онкодиспансера говорит, что у них около 20 ИВЛ, а госпиталь там большой. Если бы было достаточно ИВЛ, то нам хватило бы и костюмов, и масок, но этого не хватает. А все это стоит намного дешевле, чем аппарат ИВЛ.

Обычная ситуация с коронавирусом: человек прилетел из-за границы, у него нет симптомов или минимальные симптомы. И он ходит на работу, в магазин, везде. Представьте, сколько людей он может заразить из-за того, что наше государство медленно принимает меры. Эти респираторные инфекции опасны тем, что у них веерный способ передачи. Грубо говоря, человек чихнул - и заразил пятерых, и все это пошло дальше. Часто это протекает бессимптомно, исподволь особенно у молодых. Без изоляции, карантинных мер это все принимает угрожающие масштабы.

Не понятно, почему не вводят карантин. Боятся экономического кризиса? Что все ляжет? Так у нас и так все ляжет, это вопрос времени. Но нельзя доводить ситуацию до того, чтобы люди уже массово начали умирать.

От того, что органы здравоохранения скрывают смертность, люди относятся к этому очень халатно. Нужно, чтобы было, как в Италии, Испании, когда ты выходишь на улицу только купить продукты.

У нас приезжает иностранец, с него берут подписку, что он 14 дней будет дома. Но я уверена, что он не будет сидеть - пойдет на Зыбицкую тусить или еще куда-то. Каждый же думает: «Ай, меня минует, это не у меня, это у соседей, а я счастливчик, у меня иммунитет». Я просто очень надеюсь, что это скоро пройдет и не будет таких масштабов, как в других странах. Ведь у нас не такая медицина, чтобы всех обслужить, мы не справимся.

Нужны карантин и самоизоляция. И отмена всех мероприятий. В мире перенесли Олимпиаду, чемпионат футбольный, «Евровидение», почему мы не можем отменить парад? Они же туда погонят пенсионеров, ветеранов. Перед кем мы хвастаемся, когда люди так болеют ?! Сейчас все повторяется, как в мае 1986-го, когда все вышли счастливые на парад, а все уже было плохо».

«В официальных отчетах можно смертность от коронавируса спрятать»

«Надеюсь, что эта информация поможет людям понять истинное положение вещей», - так говорит врач одной из минских больниц, которая на условиях анонимности поделилась с «Радыё Свабода» актуальной информацией о ситуации с распространением и лечением коронавирусной инфекции в Минске.

«Люди в реанимации умирают, уже 5 больниц перепрофилировали под больных и контактных. А люди ходят по торговым центрам, в гости, на приемы.

Люди скрывают, что они контактировали с инфицированным . Потом выясняется, что они заразили уже половину отделения. Недавно так беременная утаила, так весь роддом закрыли. Врачей и медсестер не хватает. Сейчас лечат пневмонию те, кто более 10 лет легких не слушал: травмотологи, кардиологов, дерматологи.

«Противочумных» костюмов не хватает, одноразовые используют повторно. Маски у нас носят для вида, нос не закрыт. Положили в карман, потом снова нацепили.

Специалистов не хватает, и поэтому сейчас даже кто-то из офтальмологов должен ездить и смотреть коронавирусных больных. Докторов заставляют смотреть и здоровых на плановом приеме, и ездить к зараженным с одной и той же аппаратурой, которая плохо или совсем не обрабатывается.

Мы в шоке, потому что не понимаем, чем можем помочь, а вот заразиться очень просто . А если заболевает врач, то он не идет на карантин, и его не госпитализируют, а отправляют домой. И уволиться не дадут, и в отпуск за свой счет не пускают, и больничный врачам не дают.

Врачам в больнице выдали марлевые маски из 4 слоев, а надо из 8, так что нужно носить по 2 маски, мыть дома, гладить и снова носить . При этом зарплата не изменилась, и за вредные условия не доплачивают.

Старшие коллеги говорили, что если подтвержден коронавирус, то у нас могут просто поставить диагноз «пневмония»: якобы умирают не от коронавируса, а от осложнений , пневмонии, так что в официальных отчетах можно смертность от коронавируса скрыть».