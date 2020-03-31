закрыть
31 марта 2020, вторник, 23:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Очередной смертельный случай в Витебске: умерла инфицированная коронавирусом женщина

19
  • 31.03.2020, 22:04
  • 15,356
Очередной смертельный случай в Витебске: умерла инфицированная коронавирусом женщина
Медики выдают дочери под роспись вещи умершей Александры Чепик.
Фото: Belsat.eu

Дочь умершей обвинила власти во лжи.

30 марта в Витебске от «пневмонии» умерла пациентка железнодорожной больницы. Дочь говорит, что у женщины был обнаружен коронавирус. В официальных источниках об этом пока не говорят.

Смерть женщины Belsat.eu подтвердила ее дочь, которая утверждает, что медики обнаружили коронавирус:

– У меня мама умерла здесь [Витебский областной клинический специализированный центр, либо Железнодорожная больница. – Прим.] от коронавируса. Вчера умерла, в 5 часов где-то. Две недели она здесь лежала. Одно- или двухсторонняя развилась пневмония. Она дышала изначально, а потом перестала дышать. То есть ей включили этот аппарат искусственного дыхания. Брали, естественно [анализы. – Прим.], нашли положительный вирус (COVID-19), – говорит Наталья Чепик, дочь покойной Александры Чепик.

Железнодорожная больница в Витебске, в которой 30 марта умерла 73-летняя Александра Чепик. Фото: Belsat.eu

Александра Чепик была на пенсии и не покидала границ Беларуси. Первой в семье заболела ее дочь Наталья. Она также не посещала другие страны, однако заболела простудой и 5 суток отлежала с температурой, после чего ее положили в тубдиспансер на 10 дней.

– Они [медики. – Прим.] сказали, вирус. В Минск отправляли мазки и не подтвердили (COVID-19). Как простуда. У меня потом кашель начался неприятный. Очень сильный. Сухой. Ты кашляешь, и все тело прыгает и прыгает от того, что раздражает так. Настолько неприятно, – описывает симптомы своей болезни Наталья Чепик.

В это же время почувствовала себя больной и мать Натальи, однако в больницу, по словам дочери, она легла не сразу.

Наталья Чепик, дочь покойной Александры Чепик.Фото: Belsat.eu

– Она сразу была дома, но, когда меня забирали, у нее уже температура была. Я думаю, почему она не поехала? Знаете, наши люди все на позитиве – нас это не касается. А потом оказывается…

В результате у женщины развилась пневмония, из-за которой ее и положили в Железнодорожную больницу Витебска. 30 марта Александры Чепик не стало.

– Говорили, что это коронавирус. Сразу сказали: фрагмент. Я не знаю, почему эпидемиолог сказал «фрагмент», как это понимать. Но потом я позвонила сюда в больницу, они сказали: какой фрагмент? Коронавирус! – рассказывает Наталья Чепик.

Наталья Чепик говорит, что сегодня умершую завезли в областной морг, где будут вскрывать и писать заключение. Женщина опасается, что в заключении могут скрыть факт коронавируса и поэтому хочет, чтобы об этом случае узнали люди.

– Наши власти лгут, вы должны писать правду. Я видела эту ложную информацию, что у нас якобы все излечиваются, по Euronews. Я сегодня не спала целую ночь, крутилась лента [в новостях. – Прим.] и про Беларусь эта строка была именно, что в Беларуси все прекрасно. Они напишут так, что коронавируса не будет, – возмущается Наталья.

Ранее известный блогер NEXTA сообщил, что в Витебске от пневмонии умерли 22 человека.

Железнодорожная больница в Витебске, в которой 30 марта умерла 73-летняя Александра Чепик. Фото: Belsat.eu

популярное за неделю

Мнение

Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник