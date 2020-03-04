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США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

  • 4.03.2020, 12:54
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США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Это было сделано в оборонительных целях.

Американские военные нанесли авиаудары по боевикам радикального движения «Талибан» в афганской провинции Гильменд. Об этом пишет korrespondent.ua со ссылкой на Reuters.

«Боевики «Талибана» активно атаковали контрольно-пропускной пункт. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку», – заявил представитель вооруженных сил США полковник Сонни Леггета.

Он добавил, что Вашингтон привержен миру, но при необходимости будет защищать афганские силы.

«Руководство талибов пообещало международному сообществу, что оно уменьшит насилие, а не увеличит количество нападений. Мы призываем талибов прекратить ненужные нападения и выполнить их обязательства» – сказал Леггет.

По его данным, за последние сутки в Афганистане произошли столкновения между талибами и афганскими силами безопасности в девяти провинциях, включая Гильменд.

Ранее в среду стало известно, что в афганской провинции Кундуз талибы убили 18 силовиков и еще 10 взяли в плен.

Напомним, в понедельник представитель «Талибана» сообщил о завершении периода «снижения уровня насилия» и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.

При этом талибы обещали придерживаться перемирия с силами США и НАТО, согласно мирному договору, подписанному 29 февраля в Дохе.


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