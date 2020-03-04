Россия закрывается от белорусских товаров 3 Дмитрий Иванович, naviny.by

4.03.2020, 13:03

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Есть ли новые рынки сбыта?

В 2019 году Россия продемонстрировала, насколько белорусская внешняя торговля остается недиверсифицированной, как можно быстро сократить поставки «инновационных» товаров и как одномоментно перекрываются транзитные каналы поставок из третьих стран. Вместо того чтобы ожидать выполнения обещаний, Россия стала включать экономические рычаги влияния и делает это достаточно успешно.

В 2019 году экспорт белорусских товаров, согласно данным Белстата, составил 32,9 млрд долларов и сократился на 970 млн долларов по сравнению с 2018 годом. Импорт товаров увеличился на 901 млн долларов и составил 39,3 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 6,4 млрд долларов (в 2018-м было 4,5 млрд долларов).

Диверсификация не удалась

В 2019 году произошло несколько событий, которые повлияли на всю внешнюю торговлю Беларуси.

Первое и наиболее сильное по степени влияния — почти полное прекращение поставок нефтепродуктов из России в Беларусь. Причина — Беларусь пользовалась отсутствием экспортных пошлин на российские нефтепродукты и в дальнейшем прилично зарабатывала на последующей отгрузке их под другими товарными кодами на экспорт.

Согласно данным «Российских железных дорог», в Беларусь в 2018 году железнодорожным транспортом было поставлено более 1 млн тонн мазута, 630 тыс. тонн печного топлива и почти 460 тыс. тонн прямогонного бензина. Как только в 2019 году эти поставки были прекращены, сразу же упали отгрузки на экспорт битумных смесей, антиоксидантов, продуктов перегонки каменноугольной смолы и других не менее интересных товарных позиций. При этом, поскольку де-факто речь идет о транзите, страны-получатели могли даже не догадываться, что приобретают эти позиции у Беларуси, поскольку потребности в таком объеме поставок этих товаров у них отсутствовали.

В результате снизился как импорт нефтепродуктов из России на сумму более чем в 1 млрд долларов, так и белорусский экспорт нефтепродуктов более чем на 1 млрд долларов, при этом снижение экспорта было как за счет цен, так и за счет сокращения физических объемов поставок.

Вторым событием стало дальнейшее ужесточение контроля за поставками в Россию товаров третьих стран. В итоге еще сильнее сократился экспорт из Беларуси свежих фруктов, яблок, груш, абрикосов, которые ранее поставлялись в Беларусь из стран Африки и ЕС.

В целом доля России в белорусском экспорте выросла с 38,3% в 2018 году до 41,2% в 2019 году. В импорте доля России за счет снижения поставок нефтепродуктов сократилась, но по-прежнему выше 55%.

Стоит отметить, что Россия однозначно понимала, как и почему Беларусь использовала поставляемые нефтепродукты, но не использовала этот фактор, ожидая более подходящей ситуации. Поставки нефти, нефтепродуктов и газа всегда были важны для Минска. С их помощью Россия в определенной степени оказывала прямую поддержку белорусской экономике.

Снижение поддержки — повод продемонстрировать возможности влияния на экономику, и появление дорожных карт углубления интеграции было лишь вопросом времени. Но в полную силу Россия свои рычаги еще не использовала.

Усиление сотрудничества с Китаем увеличивает отрицательное сальдо

В последнее время руководство страны декларирует активизацию сотрудничества с Китаем и даже пытается угрожать Москве переориентацией поставок продуктов питания в эту страну.

Китайский рынок по размеру значительно превышает российский, однако попасть на него не так просто. Нельзя не отметить увеличение белорусского экспорта в КНР — за год поставки товаров выросли на 194 млн долларов и достигли 676 млн долларов. Однако более половины экспорта и 40% прироста обеспечила ключевая позиция — калийные удобрения, которых было поставлено на 355 млн долларов. Хороший рост показали поставки замороженной говядины и мяса домашней птицы, однако Китай пока не в состоянии заменить российский рынок.

Высокие цифры прироста экспорта в Китай не должны отвлекать от того, что происходит с импортом товаров из этой страны. В 2019 году самый большой абсолютный прирост импорта в Беларусь пришелся именно на КНР. Белорусские предприятия приобрели китайской продукции на 3,8 млрд долларов, по сравнению с 2018 годом эта цифра выросла на 639 млн долларов. Ассортимент номенклатуры — более 900 товарных кодов. Самые крупные — мобильные телефоны, компьютерная техника, запчасти для автомобилей, обувь.

С Китаем связан и ряд схем, одну из которых Россия перекрыла в 2019 году. Речь идет о крупных — более 600 млн пар в год — поставках чулочно-носочных изделий. Весь импортируемый объем этой продукции в последующем отправлялся в Россию. В апреле 2019 года схема практически перестала существовать. Именно эта позиция показала наибольшее падение при поставках в Беларусь из Китая.

Обращает на себя внимание и ситуация с поставками запчастей из этой страны. Одной из крупных позиций белорусского экспорта в Россию являются легковые автомобили китайской марки Geely. Поставки легковых автомобилей в 2019 году выросли на 71 млн долларов. Но при этом импорт запчастей в Беларусь из Китая вырос на 69 млн долларов. Совпадение? Вряд ли. Похоже, что Geely в Беларуси почти полностью свинчиваются из китайских запчастей.

Если подвести итоги сотрудничества с Китаем в 2019 году, то можно отметить, что отрицательное сальдо внешней торговли с ним увеличивается и уже превышает 3 млрд долларов. Очевидно, что Китаю такое сотрудничество выгодно, вопрос в том, что оно дает Беларуси.

А что мы можем предложить миру?

Если внимательно посмотреть на товарную структуру экспорта, то можно отметить, что у Беларуси мало позиций, которые она бы могла предложить миру для торговли.

Крупнейшая позиция — нефтепродукты — целиком и полностью зависит от поставок российского сырья. В 2019 году сокращение экспорта нефтепродуктов составило более 1 млрд долларов и предопределило итоги экспорта в 2019 году.

Калийные удобрения — одна из наиболее диверсифицированных позиций, однако объемы продаж ограниченны и не могут быть значительно изменены. В 2019 году Беларусь продала калийных удобрений на 2,8 млрд долларов, рост по сравнению с 2018 годом — 62 млн долларов.

Продажи грузовых автомобилей сократились в денежном выражении на 344 млн долларов, или на 26,5%, и в значительной степени зависят от российского рынка. Из позиций, объемы продаж которых на внешних рынках превышают 500 млн долларов, остаются нефть (продается полностью в Германию, в будущем будет полностью оставаться в стране для переработки), сыры и творог (96% экспорта — Россия), тракторы и седельные тягачи (62% поставок — Россия).

Обнадеживают новые рынки по молочной продукции, но крупнейшим ее покупателем остается Россия. А как показали события предыдущих лет, риски административного влияния и торговых войн с Россией на молочном фронте сохраняются.

Чего ожидать в 2020-м?

Начало года явно не задалось. Поставки нефти на экспорт, скорее всего, не осуществлялись, а каждый месяц отсутствия таких поставок может оцениваться потерей от 50 млн долларов и выше. Но это — незначительные потери на фоне остановки экспорта нефтепродуктов. Поставки нефти в Беларусь железнодорожным транспортом имели место, но были далеки от оптимальных объемов загрузки. Месяц экспорта нефтепродуктов — это 400-500 млн долларов.

С экспортом калийных удобрений в начале года, судя по объемам производства, дело обстоит тоже не очень хорошо. А еще китайский коронавирус может оказать влияние на производство легковых автомобилей в Беларуси. Да и темпы развития российской экономики не дают поводов для оптимизма белорусским поставщикам продовольствия и промышленных товаров.

Российский рынок пока остается крупнейшим для белорусской продукции, и за 2020 год ситуация не поменяется. При этом белорусские производители будут пытаться искать новые рынки, поскольку на российском период безоблачного существования закончился. Но, очевидно, нужен приход новых инвестиций в белорусскую экономику. В том числе и в маркетинг.

Из отечественных производителей выиграет тот, кто придет туда, где нас еще не знают, но, возможно, ждут.

Дмитрий Иванович, naviny.by