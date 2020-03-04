The Washington Post: Пять выводов из супервторника в США 4.03.2020, 16:32

В гонке появился новый фаворит.

Cупервторник в США завершился. Но многие голоса на праймериз в Калифорнии еще предстоит подсчитать, так что ситуация в предстоящие дни и часы может измениться, пишет The Washington Post (перевод — inosmi.ru).

При этом у нас довольно ясное представление о том, какие изменения только что произошли в гонке демократов за выдвижение. Ниже приводятся некоторые выводы.

1. В гонке появился новый фаворит — Джо Байден

Некоторые делегаты еще не выбраны, особенно в Калифорнии, и гонке пока далеко до завершения. Но у нас уже есть новый фаворит и главный претендент на выдвижение — Джо Байден.

Байден победил рано, и что еще важнее, в супервторник он одержал уверенную победу в целом ряде штатов. Это значит, что он теперь лидирует по количеству выборщиков (это если Берни Сандерс не победит по-крупному в Калифорнии, что маловероятно). А выборщики в этой гонке важнее всего.

Байден также изменил траекторию этой гонки. Когда Сандерс одержал победу в первых трех штатах по голосам избирателей, появились основания считать, что он может стать недосягаемым лидером по количеству выборщиков. Этого могло оказаться недостаточно для получения большинства, позволявшего избежать серьезного соперничества на съезде, но возникло впечатление, что он явный лидер и что ветер дует в его паруса.

А теперь в лидерах Байден. На момент публикации статьи Байден был несомненным лидером по числу выборщиков. В Техасе итоги еще не подвели, но там Байден шел с Сандерсом ноздря в ноздрю. Байден победил в гораздо большем количестве штатов, взяв верх даже там, где Сандерс в 2016 году был несомненным лидером (это Миннесота и Оклахома). Результаты у Байдена оказались намного лучше итогов недавних опросов, прошедших во множестве штатов, а это говорит о том, что картина для него в масштабах всей страны становится более оптимистичной.

Помните, как претендентам на дебатах в Неваде задавали вопрос о том, можно ли выдвигать кандидата, у которого относительное, но не абсолютное большинство выборщиков? Сандерс единственный сказал: «Да». Это показывает, как сильно за две недели изменилась гонка.

2. До конца еще далеко — надвигается следующая неделя

Байден произнес довольно смелую речь в вечер праймериз, сказав по поводу резкого изменения своего положения в гонке: «Накануне супервторника нам говорили, что все кончено. Ну, может, все действительно кончено, но не для меня, а для другого парня».

Вторник для Байдена явно был лучшим днем, но пока еще рано говорить что-то определенное. Экзитполы и опросы избирателей, голосующих заочно, указывают на то, что Сандерс лидирует в Калифорнии, которая в супервторник выбирает 30% от общего числа делегатов. Похоже, Байдену удалось избежать худшего сценария, суть которого в том, что он не преодолевает порог в 15% выборщиков и отдает Сандерсу огромное преимущество. Но Сандерс все же может существенно опередить соперника, поскольку голоса в Калифорнии продолжают подсчитывать.

Байден застраховался от победы Сандерса в Калифорнии, сделав две вещи. Он увеличил количество своих выборщиков в южных штатах и победил в паре штатов, где в 2016 году верх взял Сандерс.

Но следует иметь в виду, что Сандерс пока демонстрирует хорошие результаты на западе. Если он победит в Калифорнии, она в его зачетной колонке присоединится к Колорадо, Неваде и Юте. Самый западный штат, где победил Байден, — это Оклахома.

А кто будет голосовать в следующий вторник? Вашингтон и Айдахо. А еще Мичиган и Северная Дакота, где Сандерс одержал верх в 2016 году. А еще Миссури, где он был очень близок к победе. Если Сандерс наберет больше выборщиков в Калифорнии и победит Байдена на следующей неделе, кто знает, каким станет расклад в гонке.

Несколько оговорок. В трех штатах, где Сандерс победил в 2016 году, тогда проходили кокусы, а сейчас праймериз, и Сандерсу в этих штатах было сложно повторить успех четырехлетней давности. Кроме того, Мичиган в 2016 году был на грани. Но по крайней мере, у Сандерса есть такие возможности.)

3. Похоже, что гонке Блумберга и Уоррен пришел конец

Байдену в супервторник помогло и то, что Майк Блумберг показал слабые результаты. Блумберг возлагал большие надежды на супервторник и на голосующие в этот день штаты. Он потратил там буквально сотни миллионов долларов. Но свой импульс силы Блумберг растерял из-за неудачного выступления во время дебатов и из-за внезапного подъема Байдена.

Штаб Блумберга во вторник днем говорил о том, что его кандидат сохранит шансы в гонке, перешагнув 15-процентный порог и получив выборщиков почти во всех голосующих в супервторник штатах. Но в половине из них он не достиг этого порога. На момент публикации статьи у Блумберга было меньше 15% в Алабаме, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Виргинии и Вермонте.

Возникает вопрос о том, будет ли Блумберг продолжать гонку. Если он выйдет из нее, как это сделали бывшие кандидаты Эми Клобушар и Пит Буттиджич, это станет еще одним подарком для Байдена.

Между тем, к Элизабет Уоррен, ухода которой больше всех желает Сандерс, возникает ряд вопросов после того, как она во вторник выступила ненамного лучше Блумберга. Она проиграла в своем штате проживания — Массачусетсе, заняв там позорное третье место, а также в Оклахоме, где родилась. Уоррен в последние дни получала немалую поддержку и одобрительные отзывы, но какие аргументы в пользу ее кандидатуры можно выдвинуть теперь, когда она везде проиграла и получила отповедь в Массачусетсе?

Теперь это гонка двух кандидатов, и вопрос в том, смирятся ли с этим Блумберг и Уоррен.

4. Все дело в чернокожих избирателях, это просто и несомненно

Ужасно выступив в Айове и Нью-Гэмпшире, Байден сделал ставку на штаты, где больше чернокожих избирателей. Вопрос заключался в том, будет ли его кандидатура актуальна к тому моменту, когда это афро-американское меньшинство сможет повлиять на голосование.

Ответ на это вопрос получен, и это убедительный ответ. Своим восхождением Байден прежде всего обязан чернокожим избирателям, которые поддержали его подавляющим большинством. За него проголосовало больше афроамериканцев, чем указывали предварительные опросы в ходе гонки.

Байден умело воспользовался поддержкой организатора фракции большинства в палате представителей демократа Джеймса Клайберна (James E. Clyburn), получив в его штате Южная Каролина больше делегатов, чем ожидалось. В этом штате чернокожие составляют 57% электората, и они явно предпочли Байдена Сандерсу, отдав за первого в четыре раза больше голосов, чем за второго. Во вторник чернокожие избиратели принесли Байдену большую победу практически на всем юге. Они составили значительную часть голосующего электората и отдали Байдену 57% голосов. А Сандерсу 18.

На такую разницу Байден не мог даже надеяться. В ноябре Квиннипэкский университет провел опрос, который показал, что его поддержат 44% чернокожих. В январе свой опрос провели «Вашингтон Пост» и компания «Ипсос» (Ipsos), и он показал, что афроамериканцы в масштабах всей страны отдадут Байдену 48% своих голосов. Когда Байден в середине февраля столкнулся с трудностями, эта цифра упала до 31% по данным опроса «Вашингтон Пост» и «Эй-Би-Си Ньюс», но потом он существенно поднялся.

Сейчас многие говорят о том, что на выручку Байдену пришел демократический истэблишмент. Но на самом деле, его выручили афроамериканцы.

5. Берни не хватает поддержки молодежи

Во вторник позиции Сандерса по отношению к Байдену существенно ослабли. Но это еще не все. Был подорван один из его главных предвыборных аргументов.

Перед оглашением результатов вторника Филип Бамп (Philip Bump) написал, что Сандерсу не удалось расширить свой демократический электорат, хотя он обещал это сделать. В этом году показатели у Сандерса оказались существенно ниже, чем на праймериз 2016 года. Отчасти это объясняется возросшим количеством соперников, в чем нет никаких сомнений. Но это нельзя назвать аргументом в пользу «избирабельности» Сандерса.

Во вторник случилось еще кое-что. Явка среди молодых избирателей оказалась очень низкой. Данные экзитполов указывают на то, что лишь одна восьмая пришедших голосовать избирателей относится к возрастной категории от 18 до 29 лет. Но почти две трети избирателей были в возрасте 45 лет и старше, а трое из 10 были старше 65 лет.

Сандерс в ответ на доводы о его чрезмерном политическом экстремизме сказал, что на всеобщих выборах за него придут голосовать те, кто не склонен голосовать. Пока мы этого не видим.